Orbán Viktor a 14. havi nyugdíjról: 2-4 éven belül be lehet vezetni, dolgozunk rajta

mfor.hu

Ezt a miniszterelnök a szokásos péntek reggeli közrádiós interjújában mondta, ahol kitért a Budapesten sorra kerülő Trump-Putyin találkozóra is.

Értelemszerűen a csütörtöki nap nagy bejelentésének, miszerint hamarosan Budapesten tárgyal a békéről Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, értékelésével kezdődött Orbán Viktor szokásos péntek reggeli interjúja a Kossuth Rádióban.

A miniszterelnök elmondta, hogy Trumppal csütörtökön beszélt hosszabban telefonon, míg Putyinnal az interjút követően fog. Állítása szerint a „budapesti békecsúcsra” két héten belül kerül sor. De tárgyalnak egy hivatalos magyar-amerikai washingtoni találkozóról is. Ennek időpontjáról Orbán nem beszélt – legalábbis most, mert egy bekapcsolt mikrofon mellett csütörtökön azt vetítette előre, hogy november 8-án vizitál majd a Fehér Házban.

Arról, hogy miért éppen Magyaroszágon lesz a Putyin-Trump találkozó, a kormányfő azt mondta, Magyarország az egyetlen ország, ahol az elnökökkel a tárgyalást Európán belül meg lehet tartani, mivel – mint fogalmazott – a felek „kiszámítható közeget kerestek”.

Fotó: MTI

Az is magáról értetődőnek tűnik, hogy a gazdasági kérdésekre áttérve először a nyugdíjak kerültek szóba. Annak kapcsán, hogy Orbán, valamint építési és közlekedési minisztere, Lázár János is felvetette a 14. havi nyugdíj bevezetését. Ezt napirenden tartjuk – jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve: 2-3-4 év alatt be lehet vezetni a 14. havi nyugdíjat, de ehhez – mint hangsúlyozta – béke kell.

Mint ahogy ahhoz is, hogy a magyar gazdasági fejlődés üteme két-háromszorosára emelkedjen.

A nyugdíjrendszerről egyébként a kormányfő elmondta, soha nincs olyan, hogy annak minden eleme vitathatatlan. Hogy ki mennyi nyugdíjat kap, az most egyfelől a szolgálati időn, másfelől a járulékon áll, vagyis hogy ki, mennyit fizetett az aktív évei alatt a társadalombiztosítási kasszába. Ehhez új elemet bevezetni rendkívül kockázatos lenne – jelentette ki Orbán, rámutatva, ha több gyerek születi, akkor a jelenlegi nyugdíjrendszert hosszú távon, akár 20-25 évig fenn lehet tartani. 

