Orbán Viktor: a bankok belecsalták a devizahitelekbe az embereket

Egyúttal megismételte azt a már napok óta hangoztatott tézist, miszerint ha a mezőgazdaságtól elvesznek pénzeket azért, mert az európai mezőgazdaság jövőjéről mást gondolnak, mint korábban, akkor kérdés, hogy mit gondolnak most. „És akkor ők miből fognak megélni?” – tette fel a populistának tekinthető kérdést. Orbán úgy vélte, hogy az Európai Bizottságnak nincs elképzelése az európai mezőgazdaság jövőjéről és szerinte ezt a költségvetést nem fogják elfogadni, át fogják írni.

Az Európai Bizottság költségvetési tervéről pedig a korményfő azt emelte ki, hogy „ha csak pénzügyi szempontokat nézünk, a költségvetés 10-12 százaléka a korábban felvett hitelek törlesztésére megy el”, ami szerinte egy olyan döntés volt, amit Magyarország nem tud megakadályozni. Most az új német kormány elkezdte felemelni a tiltótáblákat, de a korábban felvett hitelek kamatait is fizetni kell – tette hozzá.

Orbán szerint az Otthon Start az építőiparra is nagy hatással lesz. Mint mondta: ha megépül 10 ezer lakás, az a gazdasági teljesítményben 1 százalékos növekedést hozhat. És könnyen lehet, hogy 30-50 ezer lakás is megépülhet, bár nem csak újépítésű lakásokra lesz igénybe vehető a hitel.

„Ez egy 3 százalékos fix kamattal rendelkező, biztonságos hitel. A fiatalokat arra biztatom, hogy vegyék fel. Ha önerőből kell megvenniük a lakásukat, akkor jobban járnak, ha ezt törlesztik, mintha az albérletet fizetik ki. Nem mindegy, hogy valaki a tartozását törleszti vagy bérleti díjat fizet. Olyan számokat látunk, ami sok tízezer forintot jelent havonta” – hangsúlyozta a miniszterelnök. Majd elárulta, hogy túlvannak a bankokkal történt egyeztetések legfontosabb szakaszán, részleteiben kidolgozott, az építőiparral és a bankokkal is leegyeztetett javaslat van az asztalon.

„Az volt a baj, hogy a bankok belecsalták a konstrukcióba az embereket, mondván, ha euróban veszed fel, alacsonyabb lesz a kamatod. Senki nem mondta el nekik érthetően, hogy árfolyamkockázatot futnak. Erről bírósági perek is vannak” – jelentette ki Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli interjújában a kormány új kedvezményes lakáshitele, az Otthon Start program kapcsán, rámutatva, hogy az egy forinthitel és nem devizahitel.

