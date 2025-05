Orbán Viktor a döntő csatára készül

Elsősorban a világ liberálisait és Brüsszelt ostorozta Orbán Viktor miniszterelnök a CPAC elnevezésű, patrióta, szuverenista, szélsőséges politikusokat, influenszereket soraiban tudó szervezet budapesti rendezvényén a Magyar Hang cikke szerint. A szuverenistákról Orbán Viktor azt mondta, hogy ők a legelszántabb vezetők, akik évtizedek óta küzdenek a hazájukért. – Európa liberálisai és progresszívjei a felét sem bírnák ki annak a támadásnak, amit „a mi vezetőink elviselnek”, és sírva fakadva elszaladnának – fogalmazott.

A rendezvényen beharagozta Robert Fico szlovák kormányfő felszólalását is, aki Orbán Viktor szavai szerint a „legkeményebb”. Öt lövést kapott – utalt a Fico elleni merényletre. Arról is beszélt, hogy valódi civilizációs fordulat történt Donald Trump amerikai elnök választási győzelmével, a „Trump-tornádó végigsöpört a világon, nem fulladunk bele a woke-tengerbe”. Szerinte az amerikai elnök volt az, aki visszaadta a béke reményét, és győzelmét a nyugati világ „valaha volt legnagyobb” visszatérésének nevezte.

– És micsoda pofon a baloldalnak, hogy nem csak visszatért, hanem azt csinálja, amit megígért a választóinak. Trump első 100 napja igazi igazságszérum a nyugati világnak. „Illegálisan jöttél, menjél haza. Kitiltotta a woke-ideológiát a hadseregből” – mondott példákat. Szerinte most „itt áll előttünk az egész Soros-világ meztelenül”. Orbán Viktor azt mondta, hogy most „a fény bevilágít a legsötétebb zugokba is”, majd azzal folytatta, hogy Trump győzelme és a liberálisokk bukása olyan, mint egy álom. De mi lesz velünk? – folytatta a gondolatsort hozzátéve, hogy „nekünk is volt egy álmunk”.

Az szerinte arról szólt, hogy ha mi európai népek összefogunk, akkor nem lesz többé háború. De ezt az álmot szerinte elrabolták, mégpedig állítása szerint Brüsszel rabolta el. „Az európai álom helyett ma egy rémálmot kapunk, az európai emberek nem érzik magukat biztonságban a saját országukban, idegenek lesznek ott, ahol élnek, ellakják tőlük a városaikat. Ez szervezett népességcsere”, a Green deal pedig megöli a gazdaságainkat – fogalmazott a Magyar Hang cikke szerint.

Orbán Viktor azt mondta, hogy a fentiekkel szemben van egy Patrióta terv is, amely négy pontból áll:

„Először is békét akarunk. Nem kell új keleti front, ezért nem kell Ukrajna Európai Uniós tagsága sem.

Másodszor szuverenitást akarunk, nem akarunk közös adókat, nem akarunk közös hitelfelvételt, és nem akarunk központi gazdaságirányítást. És nem akarjuk, hogy a pénzünket egy harmadik ország háborújába küldjék.

Harmadszor, meg kell védenünk a szabadságot, vissza kell adni az embereknek a politika, a gondolkodás és a vélemény szabadságát.

És negyedszer, vissza akarjuk venni Európát a migránsoktól.”

A miniszterelnök szerint a következő éveket az határozhatja meg, hogy melyik terv győz az említett kettő közül. Ezt a csatát mindenkinek otthon kell megnyernie először, de emellett szükség van a nemzetközi összefogásra is. „Mire eljön a döntő csata ideje, egységesnek kell lennünk” – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: az európai választási győzelmek mellett szükség van Donald Trump segítségére, és a „transzatlanti mélyállam” szétbontására is.