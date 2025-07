Orbán Viktor a pólóján üzente meg, hogy mikor lesz a választás

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az ügyben a Telex kereste Sulyok Tamás hivatalát, hogy valóban erre a napra tervezik-e kitűzni a választás napját, illetve történt-e bármilyen egyeztetés a kormány és a köztársasági elnöki hivatala, vagy a kormánypártok és a köztársasági elnöki hivatal között a választás időpontjával kapcsolatban, és amennyiben nem, akkor a Fidesz és a kormány honnan tudhatja, hogy ezen a napon lesz a választás, illetve kérdéseket küldtek a miniszterelnöki hivatalhoz is.

2026.04.12. – ez a dátum szerepel Orbán Viktor pólóján egy jókora 4/5 felirat alatt, a miniszterelnök ezzel valószínűleg az országgyűlési választásoknak arra a dátumára utal, amit nem ő, nem is a Fidesz, hanem majd a köztársasági elnök ír ki a jövőben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!