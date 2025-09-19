Orbán Viktor: A Tisza szavazóinak több mint fele progresszív adót akar

Régi szokásának megfelelően az állapi rádió vendége pénteken reggel Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán „nem lepi” meg, hogy a Tisza párt alelnöke, Tarr Zoltán „elszólta magát” adó-ügyben, miután szerinte a Tisza szavazónak több mint fele progresszív adót akar – idézi a 24.hu.

Orbán arról is beszélt, hogy ki mennyit veszítene a Tisza által állítólag bevezetni kívánt adóreformmal. A kormányfő sem azt nem pontosította, hogy pontosan milyen intézkedésre gondol, sem azt, hogy ki és milyen módszertani számolta ki azt általa ismertetett összegetek, de azt mondta:

a pedagógusok 364 ezer forint,

ápolók 280 ezer forintot,

rendőrök 154 ezer forintot,

katonák 476 ezer forintot,

orvosok 3 172 000 forintot veszítenének évente.

Amikor a németek azt mondták, hogy megtudják oldani, az még egy másik Németország volt

– mondta Orbán a migrációra utalva. Szerinte Németországon azóta már más a helyzet.

Orbán szerint a röszkei csata néven elhíresült eset alakalmával derült ki, hogy a „migránsok nem menekültek”, hogy mobiltelefonjaik vannak, és Soros György szervezi a migrációt. A miniszterlnök úgy emlékszik, hogy „Bicskén is a kezünket szorongatták”, amikor bezárták az ottani menekülttábort.

Orbánt megkérdezte a műsorvezető a Svédországról terjesztett hazugságáról is, Orbán ezt arra használta fel, elismételje a svéd miniszterelnök által már megcáfolt állításait.

A svéd politika rendkívül agresszív. kioktató jellegű. Nemcsak velünk egyébként, hanem a világon mindenkivel

– fogalmazott a miniszterelnök, majd az egészet rákötött a Tisza Pártra. szerinte nem igaz, hogy egyetértés van a migráció ügyében. A Fidesz szerinte azért jött ki a Európai Néppártól, mert nem tudtak megegyezni a migrációról, a Tisza pedig oda ment be. „Nyilván megegyeztek” – mondta a 24.hu szerint.