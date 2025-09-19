Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Orbán Viktor

Orbán Viktor: A Tisza szavazónak több mint fele progresszív adót akar

mfor.hu

A miniszterelnök a Kossuth Rádióban nyilatkozik.

Régi szokásának megfelelően az állapi rádió vendége pénteken reggel Orbán Viktor miniszterelnök. Orbán „nem lepi” meg, hogy a Tisza párt alelnöke, Tarr Zoltán „elszólta magát” adó-ügyben,  miután szerinte a Tisza szavazónak több mint fele progresszív adót akar – idézi a 24.hu. 

Orbán arról is beszélt, hogy ki mennyit veszítene a Tisza által állítólag bevezetni kívánt adóreformmal. A kormányfő sem azt nem pontosította, hogy pontosan milyen intézkedésre gondol, sem azt, hogy ki és milyen módszertani számolta ki azt általa ismertetett összegetek, de azt mondta:

  • a pedagógusok 364 ezer forint,
  • ápolók 280 ezer forintot,
  • rendőrök 154 ezer forintot,
  • katonák 476 ezer forintot,
  • orvosok 3 172 000 forintot veszítenének évente.

Amikor a németek azt mondták, hogy megtudják oldani, az még egy másik Németország volt

– mondta Orbán a migrációra utalva. Szerinte Németországon azóta már más a helyzet.

Orbán szerint a röszkei csata néven elhíresült eset alakalmával derült ki, hogy a „migránsok nem menekültek”, hogy mobiltelefonjaik vannak, és Soros György szervezi a migrációt. A miniszterlnök úgy emlékszik, hogy „Bicskén is a kezünket szorongatták”, amikor bezárták az ottani menekülttábort.

Orbánt megkérdezte a műsorvezető a Svédországról terjesztett hazugságáról is, Orbán ezt arra használta fel, elismételje a svéd miniszterelnök által már megcáfolt állításait.

A svéd politika rendkívül agresszív. kioktató jellegű. Nemcsak velünk egyébként, hanem a világon mindenkivel

– fogalmazott a miniszterelnök, majd az egészet rákötött a Tisza Pártra. szerinte nem igaz, hogy egyetértés van a migráció ügyében. A Fidesz szerinte azért jött ki a Európai Néppártól, mert nem tudtak megegyezni a migrációról, a Tisza pedig oda ment be. „Nyilván megegyeztek” – mondta a 24.hu szerint.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Népszava: Az egyházaknak adhatja át a kormány a gyermekvédelmi intézményeket

Népszava: Az egyházaknak adhatja át a kormány a gyermekvédelmi intézményeket

Behívatták a központok igazgatóit.

Ez a cég nyerte el az egykor Mindszenty bíborost rejtő kastély renoválását

A Cserháti Szent Hubertus Vadásztársaság feltételes közbeszerzésen találta meg a felsőpetényi Almásy-kastély turisztikai fejlesztését végző generál kivitelező céget. Ebben a nógrádi kastélyban tartották őrizetben egykor Mindszenty József bíboros-hercegprímást, esztergomi érseket.

A kukába dobná a Fidesz választási rendszerét a DK

A kukába dobná a Fidesz választási rendszerét a DK

A Demokratikus Koalíció (DK) azt javasolja, hogy a 2026-os parlamenti választás után hozzanak létre egy, a jelenleginél „demokratikusabb”, arányosabb, kétfordulós parlamenti választási rendszert – jelentette be az ellenzéki párt elnöke.

Ruszin-Szendi Romulusz

Megszólalt az államtitkár Ruszin-Szendi Romulusz ügyében

Több feljelentést is kaptak.

Bírságot kapott a kormány ingyenes szócsöve

Bírságot kapott a kormány ingyenes szócsöve

A kiskorúak védelmére vonatkozó rendelkezéseket sértették meg.

Lyukra futott Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében? Megszólalt a jogász szakértő

Lyukra futott Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyében? Megszólalt a jogász szakértő

Nem követhetett el törvénysértést a Tisza politikusa Lattmann Tamás szerint.

Rendőrök csengettek Ruszin-Szendi Romulusznál, el is vittek valamit

Rendőrök csengettek Ruszin-Szendi Romulusznál, el is vittek valamit

Váratlan fordulat a fegyverviselési ügyben.

Orbán Viktor nem dől hátra – pedig megtehetné

Orbán Viktor nem dől hátra – pedig megtehetné

Megnyerte a Fidesz a nyarat?

Mészáros Lőrincnek van ám egy öccse is – lehet egy családban két üzleti zseni?

Mészáros Lőrincnek van ám egy öccse is – lehet egy családban két üzleti zseni?

Úgy tűnik, lehet.

Újdörögdi kézigránát-baleset: még mindig nincs gyanúsított

Újdörögdi kézigránát-baleset: még mindig nincs gyanúsított

Lassan halad a nyomozás.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168