Orbán Viktor a választásról: Én vezetem a munkát, meg fogjuk nyerni

„Ezt a munkát én vezetem, mint a párt elnöke, és meg fogjuk nyerni a következő választást is, ez a terv” – mondta, majd hozzátette: egészséges és történelmileg megalapozott önbizalommal készülnek a választásokra.

A jövő évi országgyűlési választások kapcsán hangsúlyozta, hogy a Fidesz célja változatlan: jól kormányozni, megtartani a híveket, és távol tartani „az idegenek zsoldjában állókat” a hatalomtól. Szerinte az ellenzék feladata az, hogy a kormány nyakában lihegjen, „de az a fontos, hogy hátulról lihegjen, ne elölről, mert addig nincsen baj”. Orbán azt is hozzátette:

A kampányban felvetett George Simion-üggyel kapcsolatban helyeselte, hogy a romániai magyar közösség elutasította a szélsőségesekkel való együttműködést, mert – mondta – „meg tudták védeni magukat egy szélsőjobboldali jelölttel szemben”. Hozzátette, Magyarország a jövőben is kiáll majd Románia mellett Brüsszelben, ha az országot szuverenitása vagy keresztény értékei miatt támadják. A külhoni magyar közösségek támogatásáról azt mondta: „Ez nem támogatás, hanem a nemzetrészek egymás iránti felelősségéből fakadó kormányzati kötelesség.” Szerinte a nemzet egységes, „a magyar nemzetnek nincsen határa, csak az országnak”, és aki ezt nem érti meg, azzal nehéz vitatkozni.

A frissen megválasztott román államelnökről, Nicușor Danról és kormányáról szólva arról beszélt, hogy mielőbb szeretne hosszabban is tárgyalni velük, mert sok mindenben közösek a magyar és a román érdekek az Európai Unióban. Felidézte, hogy Magyarország segítette Románia schengeni csatlakozását is, amit szerinte a románok már régóta megérdemeltek, és ezért „nem szívességet tettünk, csak segítettünk nekik egy olyan ügyben, ami járt nekik”.

Orbán Viktor marosvásárhelyi látogatásán a Krónika Online-nak adott interjút. A kormányfő Kincses Előd temetésére érkezett, erről úgy fogalmazott: tiszteletből jött el búcsúzni régi harcostársától. Szerinte Kincses olyan bátor ember volt, aki sosem riadt vissza, ha a magyar közösség érdekei ezt kívánták, és ezért még azt is vállalta, hogy száműzték szülőföldjéről. „Harcostársakat államhatárok nem tudnak elválasztani” – mondta.

