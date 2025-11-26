Orbán Viktor a volánnál – de vezethet-e a miniszterelnök?

Kedden Zalaegerszegre utazott Orbán Viktor, az eseményről többször is posztolt Facebook oldalán. Mindjárt induláskor is: „Reggel 7, indulás Zalaegerszegre. Flextronics gyárátadó. 35 milliárd forintos beruházás, 210 új munkahely, köztük kutató- és fejlesztőmérnökök szép számmal”.

A fotón épp egy autó volánjánál ül. Ennek kapcsán pedig felmerül a kérdés, hogy vezethet-e maga – főleg hivatalos úton – gépjárművet a miniszterelnök, vagy a protokoll szerint ezt csak szakképzett személyzet (sofőr, munkatárs) teheti meg?

Megkérdeztük erről a Miniszterelnöki Kabinetirodát, illetve arra is kíváncsiak voltunk, hogy csak egyedi eset, hogy a volánnál Orbán Viktor ül, vagy esetleg már többször is ő vezette a kormányautót.

A kormánynál Orbán Viktor

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A Kormányzati Tájékoztatási Központ válaszában ezt írta lapunknak:

„A kép nem ma reggel készült. Ahogy minden reggel, a szöveghez illusztrációként egy korábban publikált fotó került megosztásra”.

Ebből a válaszból azonban csak az derül ki, hogy nem kedden készült a fotó, az nem, hogy valóban szokott-e Orbán Viktor autót vezetni – köztük kormányzati gépjárművet – vagy sem kiemelkedő pozíciója ellenére/mellett.

A zalaegerszegi hivatalos úton egyébként a kormányzati konvoj egyik gépjárműve balesetet szenvedett, négyen kórházba kerültek – de nem arról az autóról van szó, amelyikben a miniszterelnök utazott.

Idén volt már precedens arra, hogy Orbán Viktor maga vezette a mikrobuszát, amikor a Karmelita kolostorból autóval ment le a Közszolgálati Egyetemre, Akkor a Blikknek azt mondta, hogy sokkal gyakrabban ül a volán mögé, mint azt Hajdu János (a terrorelhárítók főigazgatója) szeretné.

Mit mond a magyar protokoll?

Információink szerint nincs olyan konkrét magyar jogszabály, amely kifejezetten tiltaná, hogy a miniszterelnök maga vezessen gépjárművet, feltéve, hogy rendelkezik a szükséges vezetői engedéllyel, és betartja a KRESZ előírásait, ahogy bármely más állampolgár.

Ugyanakkor a gyakorlatban a helyzet a következő:

Személy- és vagyonbiztonság: A miniszterelnök kiemelt állami vezetőnek minősül, akinek személyi biztonságáról a jogszabályok alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) vagy a Kormányőrség gondoskodik. Ez a védelem kiterjed az utazásaira is.

A miniszterelnök kiemelt állami vezetőnek minősül, akinek személyi biztonságáról a jogszabályok alapján a Terrorelhárítási Központ (TEK) vagy a Kormányőrség gondoskodik. Ez a védelem kiterjed az utazásaira is. Protokoll és gyakorlat: Az állami protokoll és a biztonsági előírások miatt a miniszterelnök hivatalos utazásai során jellemzően hivatásos sofőrrel és speciális, a biztonsági erők által biztosított szolgálati gépkocsival utazik. Ez a módszer garantálja a legmagasabb szintű védelmet és a zökkenőmentes haladást.

Az állami protokoll és a biztonsági előírások miatt a miniszterelnök hivatalos utazásai során jellemzően hivatásos sofőrrel és speciális, a biztonsági erők által biztosított szolgálati gépkocsival utazik. Ez a módszer garantálja a legmagasabb szintű védelmet és a zökkenőmentes haladást. Magáncélú vezetés: Magánemberként, a hivatalos programokon kívül, saját felelősségére természetesen vezethet autót, de a személyi védelem akkor is fennáll, ami befolyásolhatja a vezetés körülményeit.

Összességében tehát jogi akadálya nincs annak, hogy vezessen a miniszterelnök, de a biztonsági és protokolláris szabályok miatt a gyakorlatban szinte mindig sofőrnek kell szállítania.

Donald Trump nem vezethet

De mi a szabályozás külföldön? Az amerikai elnök sok mindent megtehet, de van egy dolog, amit még neki sem engednek meg elnöksége ideje alatt – ez pedig az autóvezetés. Bár a szabály nem törvény, mégis szigorúan betartatják, miszerint az Egyesült Államok összes elnöke – legyen az jelenlegi vagy korábbi - nem vezethet járművet nyílt utakon. Ez a protokoll több mint 60 évre nyúlik vissza. Bár ez a szabály túlzónak tűnhet, valójában azt kívánja megelőzni, hogy akár még egy kisebb autóbaleset is nemzeti tragédiát okozzon.

David Cameron, az Egyesült Királyság volt miniszterelnöke kifejezetten szenvedett attól, hogy évekig nem vezethetett autót, mert biztonsági okokból neki sem engedélyezték. Hivatali idejük alatt ez a brit miniszterelnököknek is tilos.

Ugyanakkor az ausztrál miniszterelnök törvényesen vezethet, mind hivatali idejük alatt, mind az után. A gyakorlatban azonban ritkán teszi ezt meg, különösen szolgálati ideje alatt.

A francia miniszterelnök saját autójával behajthat a hivatalába, de hivatalos útjaira általában sofőr kíséri. Bár nincs konkrét jogszabályi tilalom, a biztonsági és hatékonysági előírások miatt gyakoribb, hogy hivatásos sofőr vezet.