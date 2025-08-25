2p
Közélet Orbán Viktor

Orbán Viktor apja megszólalt Hatvanpusztáról

mfor.hu

2026-ban már beindulhat a gazdálkodás szerinte.

Annyit foglalkozott mostanában a média és az ellenzéki pártok is a hatvanpusztai Orbán-birtokkal, hogy Orbán Győző, akinek a nevén hivatalosan a gazdaság van, és aki általában kerülni szokta a médiát, interjút adott a Borsnak. Elmondása szerint azért épp ennek az újságnak, mert „a fiam azt tanácsolta, hogy külföldről fizetett újságíróknak és lapjaiknak ne adjak interjút. Azok csak propagandára használnák. Maguk magyarok, nem?” – szemlézte az interjút a hvg.

A NER-közeli bulvárlap nem nagyon izzasztotta meg a miniszterelnök apját a kérdéseivel. A zebrákat azért megemlítették, amire Orbán Győző azt mondta: „Hatvanpuszta egy gazdaság. A semmi közepén, mint a neve is mutatja.” Ennyiben maradtak, többet nincs szó az interjúban a luxusról.

Azt ellenben hosszan fejtegette a legidősebb Orbán, hogy mennyire fontos neki a birtok: „Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt, a fiam is, nyári diákmunkában. Nagyon sok emlék fűz ide, mondhatni a fél életem, biztos ezért lett a szívügyem. A rendszerváltás után tönkrement, lerohadt. Szomorú történet. Végül megvásároltam. Vigasztalan állapotok uralkodtak, majdnem romokban minden. Lassan tíz éve dolgozom rajta, hogy helyrehozzam.”

Na de mikor lesz ott bármi gazdálkodás, ha már hivatalosan gazdaság? Mint elmondta, 2026-ban már beindulhat a gazdálkodás, a gazdasági központ pedig az idei ősz végére készülhet el.

Megkérdezték arról is, „mit láthatnak a leskelődők”. A válaszból egy szép nagy gazdaság mintaképe rajzolódik ki, trafóházzal, szennyvízközponttal, napelemteleppel, műhelyházzal, az egykori béresházzal, ahol a telepen dolgozók lakhatnak. Na és ott a könyvtár, egy tanulóterem és két diáklak, „ha valakit mindez érdekel, és netán kutatni akarna”. De ott van egy vendégház is, amire Orbán Győző szerint azért van szükség, mert „ha összejön az egész család, vagyunk vagy ötvenen”. Ugyanezért kellett medence is: „12 unokám és 7 dédunokám van. Eddig”.

Arra a kérdésre pedig, hogy honnan volt erre pénze, a gánti kőbánya történetével válaszolt, amelyben már a rendszerváltás előtt is dolgozott, majd 1989 után más akkori dolgozókkal együtt megvette. „Jól gazdálkodtunk.” Mint mondta, „nálunk nincs és nem is volt soha semmiféle visszaosztás, mindig minden szabályt betartunk. Közbeszerzésen nem indulunk”. – szemlézte a hvg.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Idegenek lépték át a magyar határt, de a rendőrök tették a dolgukat

Idegenek lépték át a magyar határt, de a rendőrök tették a dolgukat

Huszonnyolc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök.

Erre van pénz: havi félmilliós luxuslakásokat bérelnek a képviselőknek

Erre van pénz: havi félmilliós luxuslakásokat bérelnek a képviselőknek

A legtöbbet Jakab István fideszes képviselő költötte.

Orbán Viktor egy majdnem 20 éves mobiltelefont használ – de miért?

A telefon azon a képen látható, amit péntek este tett közzé a magyar kormányfő közösségi oldalán.

Kocsis Máté elárulta: Orbán Viktor fizetett a magánrepülős utazásért

Kocsis Máté elárulta: Orbán Viktor vett jegyet a magánrepülőre

A Fidesz frakcióvezetője Magyar Pétert is kérdezte.

Magyar Péter: Orbán Viktor totális lebukása, a korrupció mintapéldája!

Magyar Péter: Orbán Viktor totális lebukása, a korrupció mintapéldája!

Magyar Péter hét kérdést tett fel.

Nem fapados: lefényképezték, ahogy Orbán Viktor felszáll az adriai magángépre

Nem fapados: lefényképezték, ahogy Orbán Viktor felszáll az adriai magángépre

Kérdés, mennyire nyaralás és mennyire munkaút.

K-Monitor: büntethetetlenné tette Polt Pétert az ügyészség

K-Monitor: büntethetetlenné tette Polt Pétert az ügyészség

Hiába tettek feljelentést a volt legfőbb ügyész ellen.

Magyar Péter gyorsan reagált Orbánék győzelmi tervére

Magyar Péter gyorsan reagált Orbánék győzelmi tervére

Földbeállt, mielőtt beindult volna.

Elkészült Orbánék győzelmi terve 2026-ra

Horvátországban készült el a nagy mű.

Résen volt: visszaszólt a versenyhivatal a kereskedelmi szövetségnek

Résen volt: visszaszólt a versenyhivatal a kereskedelmi szövetségnek

A Gazdasági Versenyhivatal a kereskedelmi szövetség közleményére reagálva határozottan visszautasította, hogy az OKSZ politikai nyomásgyakorlásra próbálja felhasználni a versenyhatóság még nem lezárt jelentéstervezeteit.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168