Orbán Viktor arról beszélt, le fogják állítani a Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat

Zsarolják Magyarországot, nekünk erre megfelelő választ kell találnunk – ezt mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. 

A Magyarországon áthaladó, Ukrajnának fontos dolgokat le fogjuk állítani – mondta Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádióban. „Megállítottuk az ukrán benzinszállítást, dízelt sem szállítunk, villamosenergiát még igen. Zsarolják Magyarországot, nekünk erre megfelelő választ kell találnunk” – tette hozzá.

A benzinárakról azt mondta: ha az árszint elviselhetetlenné válik, és megrendül a magyar gazdaság egyensúlya, akkor állami eszközökkel fognak beavatkozni az árképzés rendjébe. „ Volt már ilyen, van tudásunk, tapasztalatunk, ismerjük az eszközöket, hogy hogyan kell ezt megtenni akkor is, ha az orosz olaj nem jön Magyarországra” – mondta. A kormányfő a 2002-es évet említette, a benzinárstopot azonban 2021-ben vezették be (és 2022 decemberében törölték el).

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón azt mondta, hogy a kormányülésen nem került szóba a benzinárstop újbóli bevezetése, de elismerte, hogy látják a benzin- és gázolajárak emelkedésének kockázatát.

Csütörtökön a benzin átlagára 573 forint volt, előző héten 560 forint, egy hónappal korábban pedig 551 forint.

A gázolaj átlagára nagyobb mértékben emelkedett: csütörtökön már 603 forint volt, két héttel korábban 571 forint, egy hónappal korábban 568 forint.

A Barátság vezetéken a január 27-ei orosz támadás óta nem érkezik kőolaj Magyarországra. Orbán Viktor az elmúlt hetekben többször is nyomatékosan szólította fel az ukrán vezetést, hogy indítsák újra az olajszállítást, de ez eddig nem történt meg. A kormány tagjai egyöntetűen ragaszkodnak az orosz energiahordozók beszerzéséhez.

