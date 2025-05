Orbán Viktor: Az Európai Néppárt vezetője megmondta nekem pacekba, hogy „magának vége”

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A miniszterelnök azt is mondta: ideje, hogy a magyarok felébredjenek. „Van egy nagy nemzetközi erő brüsszeli központtal, egy nagy háborús hálózat, amely azon dolgozik, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, ami végrehajtja azt, amit Brüsszelből kérnek.”

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy szerinte a brüsszeli politika – különösen az Európai Néppárt – nyíltan kormányváltást akar Magyarországon:

A miniszterelnök élesen bírálta Kollár Kinga, a Tisza Párt EP-képviselőjének tevékenységét. „Ez a Kollár Kinga nevű nő, ez egy gonosz dolgot csinál. Ez árt a magyaroknak. Azt is tudjuk, hogy miért. Mert elmondta ezt is. Ezt se kell kitalálnunk. Nem a mi föltételezésünk. Ő elmondta, hogy azért teszi ezt a gonosz dolgot, és ezért akarja, hogy sikertelen legyen Magyarország, mert akkor ők, a Tisza Párt kormányra tud kerülni” – mondta Orbán.

A miniszterelnök szerint az ukrajnai befektetések mögött nem szolidaritás, hanem üzleti érdekek állnak: „Akinek a nagy cégei ott vannak, azt gondolja, hogy ha pénzt küldünk oda, akkor annak egy nagy része az ő cégeinél landol majd.” Hasonló folyamat játszódott le korábban Magyarország uniós csatlakozásakor is: „A hozzánk jött pénzeknek körülbelül 80 százaléka visszament azokhoz az országokhoz, akiktől jött, mert az ő cégeik voltak itt versenyképesek.”

A kis- és középvállalkozásokat célzó Demján Sándor-programról is beszélt, amely 1400 milliárd forintot juttatna a szektorba: „Ezt nem fogjuk visszavágni, vagy sutba hajítani, hanem meg fogjuk csinálni – dacára a rossz európai és magyar adatoknak.”

„Az európai gazdaság gyengélkedik, de én nem akarom megengedni, hogy olyan testtartást vegyünk föl, hogy ez rajtunk kívül álló okok miatt van” – mondta Orbán. Szerinte ha a magyar kormány ezt kezdené el magyarázni, elveszítené cselekvőképességét. „A cél az, hogy a 2025-re kitűzött célokat elérjük – akkor is, ha mennydörög vagy villámcsapás van.”

