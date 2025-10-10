Orbán Viktor: Az ukránok már az okostelefonodban vannak

A bezzegrománozásnak vége van, Romániában komoly küzdelem folyik a gazdasági stabilitás helyreállítása érdekében – kezdte Orbán Viktor a szokásos péntek reggeli interjúját a Kossuth Rádióban. Amelyet ezúttal kivételesen Kolozsváron adott, ott tartja az RMDSZ a kongresszusát. Érvelése szerint a magyar miniszterelnököknek kötelességük, hogy néha részt vegyenek a külhoni szervezetek eseményein.

„Abban a megtiszteltetésben is részünk van, hogy a román miniszterelnök is itt van” – mondta. Orbán szerint kevés olyan ország van a világon, amelyek között olyan a történelmi viszony, mint Románia és Magyarország között, de ők a békét minden szomszéddal fenn akarják tartani.

De kitért Ukrajnára és a Tisza Pártra. A miniszterelnök szerint az ukránok beépültek az országban, – mint fogalmazott – „nyakig itt van a titkosszolgálatuk, de mi persze követjük őket”. A szellemi élettől kezdve a politikai vitákig, mindenhova beépültek az ukránok és „van pártjuk is, a Tisza az ő pártjuk” – folytatta Orbán, aki úgy véli, az ukránok technológiai segítséget is adnak a Tiszának, „például lefejlesztenek nekik olyan képességeket, amelyek valóban szükségesek egy sikeres választási harc megvívásához”.

Orbán Viktor kampányüzemmódban

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

„Régen azt mondták, hogy az oroszok már a spájzban vannak, ma azt mondhatjuk, hogy az ukránok már az okostelefonodban vannak” – jelentette ki.

Ez az utalás az Index hétfői értesülésére vonatkozott, ami arról szólt, hogy egy interneten terjedő fájl szerint a Tisza Párt alkalmazásából 18 ezer felhasználó személyes adata kiszivároghatott, és a közzétett személyes adatok alapján a kormánypárti lap arra következtetett, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott Magyar Péterék alkalmazásának fejlesztésén. A Tisza sajtóosztálya a Telex kérdésére közölte, hogy az applikációt magyar szakemberek fejlesztették, a párt pedig azt, hogy bár a kérdéses adatbázisban szerepelnek a közösségükhöz köthető adatok, azok forrását nem ismerik.

Gazdasági témák (a 3 százalékos hitelek, az agrárium és az egészségügy) mellett interjúja végén Orbán Krasznahorkai Lászlót méltatta. Aki irodalmi Nobel-díjának pénteki odaítélése kapcsán kijelentette: „Egy olyan ország, mint a miénk, folyamatosan teljesítménykényszer alatt van. Mi azért vagyunk a világon, mert tehetségesek és szorgalmasak vagyunk. Azt szoktuk mondani, a magyarok többet adtak az emberiségnek, mint amit kaptak”.

Kapcsolódó cikk Bréking: magyar író kapja az irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapja idén.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)