Orbán Viktor az uniós pénzért aggódik: „Ma még úgy tűnik, hogy én vétóztam, mitagadás”

Orbán Viktor az interjú végén kitért az USAID magyarországi tevékenységére is. Szerinte Magyarország örül annak, ha külföldről érkezik tőke, különösen gazdasági beruházások formájában. „De vannak rossz dollárok is. Olyan pénzek, amelyeket nem a gazdaság fejlesztésére, hanem politikai befolyásszerzésre használnak” – mondta. Úgy véli, hogy az előző amerikai kormány pénzt fordított arra, hogy Magyarországon politikusokat és civil szervezeteket támogasson, ezáltal befolyásolva a közvéleményt.

„Szeretném elkerülni, hogy hatósági eszközökkel avatkozzunk be, de ha nem csatlakozik mindenki az árcsökkentéshez, akkor ezt kénytelenek leszünk megtenni” – figyelmeztetett.

A beszélgetés során szóba került az infláció elleni küzdelem is. Orbán szerint a nemzetgazdasági miniszter tárgyalásokat folytat a kereskedelmi láncokkal az árak csökkentéséről. „A jó hír, hogy haladnak, a rossz hír, hogy nem elég gyorsan” – mondta a miniszterelnök. Hozzátette, hogy néhány kereskedelmi lánc már csökkentette az árakat a legfontosabb termékek esetében, de ez még nem elegendő.

Szóba került, hogy az Európai Bizottság a magyar kormány értelmezése szerint a rezsicsökkentés eltörlését kéri, noha a 2023-as konzultáción a választók 99 százaléka támogatta annak fenntartását. Példaként említette a migrációs politikát, ahol Magyarország az uniós nyomás ellenére is kitartott a határvédelem mellett. „Ha nem lett volna mögöttünk a népszavazás, ma nem tudnánk képviselni az álláspontunkat” – mondta.

„Ha ezt végigviszik az európaiak, akkor az utolsó fillérünk is rámegy erre a háborúra.”

A miniszterelnök nem lát racionális alapot az európai országok stratégiájában. „Ha három éve zajlik egy háború, ahol Ukrajnát egységesen támogatta eddig 26 európai állam meg az Egyesült Államok, és így is az oroszok állnak nyerésre a frontvonalon, most az amerikaiak kiszállnak, akkor a maradék 26 országnak mitől lesz több esélye arra, hogy sikerre vigye ezt a háborút?” – tette fel a kérdést.

