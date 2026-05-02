Orbán Viktor az utolsó pillanatig ellenáll Brüsszelnek

Magyarország kormánya nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel – áll Orbán Viktor miniszterelnök Sulyok Tamás államfőnek írt levelében, melyet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé a Facebook-oldalán szombaton.

„A bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos európai uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel” – írta az államfőnek küldött, április 30-i keltezésű levelében Orbán Viktor. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező, e védelem legfőbb letéteményese az Alkotmánybíróság, amely az unió intézményein keresztül megvalósuló közös hatáskörgyakorlás két fő korlátját állapítja meg: egyrészt a közös hatáskörgyakorlás nem sértheti Magyarország szuverenitását, másrészt nem járhat az alkotmányos önazonosság sérelmével.

„A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét felveti” – hangsúlyozta.

Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy az Európai Bizottság 2022. december 19-én keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához Magyarországgal szemben arra hivatkozva, hogy a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Ennek a bíróság 2026. április 21-én kelt ítéletében helyt adott. A bíróság a döntést jórészt – a törvény gyermekvédelmi céljai ellenére – az Európai Unió belső piaci szabályozására alapozta – mutatott rá Orbán Viktor.

Hozzátette, a testület nemcsak az áruk, illetve a média- és reklámszolgáltatások esetében létesített kapcsolatot a belső piaci szabályozással, hanem a köznevelési törvény rendelkezéseit is ide sorolta. A miniszterelnök kitért rá, a bíróság szerint „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást népszerűsítő vagy megjelenítő” tartalmak korlátozása nemen és szexuális irányultságon alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósít meg. A bíróság megítélése szerint a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatása vagy a homoszexualitás bármilyen megjelenítése vagy népszerűsítése esetén nem megállapítható, hogy ez a cselekmény feltétlenül sérti a gyermek mindenek felett álló érdekét, illetve rá nézve káros.

„A bíróság szerint az Alapszerződések a nemzeti identitásnak csak olyan felfogását védik, amely az általa elismert és meghatározott uniós értékekkel összhangban áll” – írta Orbán Viktor. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a bíróság megállapította, Magyarország nem hivatkozhat az ügyben eredményesen az Európai Unióról szóló Szerződés 4. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti identitására. Úgy vélte, a bíróság a belső piaci szabályozásra hivatkozással kiüresíti a tagállamok oktatással kapcsolatos hatásköreit annak ellenére, hogy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés értelmében az unió köteles tiszteletben tartani a tagállamoknak az oktatás tartalmára és szervezeti felépítésére vonatkozó hatáskörét. Az Alapjogi Charta elismeri a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak. A bíróság döntése azonban teljesen kiüresítette a szülők jogát a meggyőződésüknek megfelelő nevelés biztosításához – fűzte hozzá.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a bíróság ítélete figyelmen kívül hagyta Magyarország Alaptörvényét, az ítélet annak rendelkezéseivel több szempontból összeegyeztethetetlen. Az Alaptörvény védi a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját, és kijelenti, hogy a családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Kijelenti továbbá, hogy az ember férfi vagy nő. Az anya nő, az apa férfi, megállapítja, hogy Magyarország külön intézkedéssel védi a családokat, gyermekeket – jelezte. A miniszterelnök értékelése szerint a bíróság döntésével szembemegy az Alaptörvény által felvázolt családfelfogással, valamint társadalmi nem szókészletének és a „ciszgender” fogalmak alkalmazásával tagadja az Alaptörvényben lefektetett emberképet.

Az Alaptörvény kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, és a gyermekek e jogát minden más alapvető jogot megelőző jogként határozza meg. Óvja a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, valamint biztosítja a Magyarország alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést – fűzte hozzá. Orbán Viktor utalt rá, az Alaptörvény megállapítja, hogy a szülők joga megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést, míg a szülők kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni, beleértve taníttatásukat is.

A bíróság döntése – az Alaptörvénnyel szemben – a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelméhez és gondoskodásához való jogát nem minden más alapjogot megelőző alapjogként határozza meg. Bár a bíróság maga is felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekek érdeke mindenek felett áll, ezt valójában alárendeli a diszkrimináció tilalmának – mutatott rá. A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy a bíróság az Európai Unió történetében első alkalommal állapította meg az uniós alapértékeket rögzítő EUSZ 2. cikkének sérelmét, ezzel megnyitva annak lehetőségét, hogy a jövőben szélesebb körben meghatározhatatlan tartalmú, általános uniós értékekre hivatkozzon tagállami normákkal szemben.

 

 

Befagyasztottak egy 11 milliárdos NER-vagyont az egyik bankban

Befagyasztottak egy 11 milliárdos NER-vagyont az egyik bankban

A blokkolt összeg viszont csak töredékei a teljes, külföldre mozgatni kívánt vagyonnak.

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Parlament alakuló üléséről

Magyar Péter fontos bejelentést tett az új Parlament alakuló üléséről

Pontosan egy hét múlva, május 9-én tartja az alakuló ülését a rendszerváltó Országgyűlés, Magyar Péter a leendő miniszterelnök ismertette az aznapi programot.

Kapitány István bejelentette a terveit

Kapitány István bejelentette a terveit

A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére.

Itt a lista, hogy kik távoznak, és kik ülnek be a Fideszből az Országgyűlésbe

Itt a lista, hogy kik távoznak, és kik ülnek be a Fideszből az Országgyűlésbe

Huszonöt, lemondás miatt megüresedett országos listás mandátum kiadásáról döntött pénteki online ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

Varga Mihály

A ’90-es rendszerváltás óta nem látott fejleményt hoz itt is Magyar Péter miniszterelnöksége?

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy úgy tűnik, végre megtörik az a rendkívül rossz magyar szokás, hogy az újonnan hivatalba lépő kormányfő persona non gratának tartja a más pártot képviselő elődje általa jelölt jegybankelnököt. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Rátaláltak egy budai ház aljában Somlai Bálint luxuskocsijaira

Rátaláltak egy budai ház aljában Somlai Bálint luxuskocsijaira

Hamar összejött egy nagyobbacska összeg az autók értéke alapján.

Családi szálak Magyar Péternél: ezzel magyarázta választását – videó

Családi szálak Magyar Péternél: ezzel magyarázta választását – videó

A leendő miniszterelnöknek a húga és sógora is érintett.

Magyar Péter a 100 millió forintról: mindent visszafizetünk

Magyar Péter a 100 millió forintról: mindent visszafizetünk

Wáberer György nagy összegű támogatása került a középpontba.

Tengernyi adatot loptak a kormányközeli médiacégtől – nyilvánosságra hozták

Tengernyi adatot loptak a kormányközeli médiacégtől – nyilvánosságra hozták

Szerződések, bérjegyzékek. Azt ígérték mindent borítanak.

Budapesti lakosok, banki ügyfelek – mutatjuk a május eleji változásokat!

Budapesti lakosok, banki ügyfelek – mutatjuk a május eleji változásokat!

Az új hónap ismételten több újdonságot is tartogat: összegyűjtöttük, hogy pontosan mik ezek.

