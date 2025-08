Orbán Viktor a korrupcióról, Azahriah-ról és az egészségügyről beszélt

Arról is beszélt, hogy a háborúkban nem az ellenfél nyilatkozataiból kell következtetni, hanem önálló értékelést kell kialakítani. Úgy vélte, a világpolitikát nem az igazságosság, hanem az erőegyensúly rendezi, és ha ez megbomlik, akkor háború tör ki. Az orosz-ukrán háborúról azt mondta: a Nyugat Ukrajna NATO- és EU-csatlakozási szándékával felborította az addigi erőegyensúlyt, amit az oroszok nem fogadtak el és katonai erővel válaszoltak rá.

„Van egy világos képem, hol tartunk most, és van egy reális célkitűzésem, hogy hova fogunk eljutni” – fogalmazott. Majd

Orbán Viktor a közvélemény-kutatásokról azt mondta: „Nem mondom, hogy nem kell ráfigyelni egyáltalán, de nem szabad neki túl nagy jelentőséget tulajdonítani.” A digitális térrel kapcsolatban hozzátette: „Az összes információ és a viták is felköltöztek a digitális térbe. Ez egy nagy kihívás a jobb oldal előtt, egy digitális honfoglalással van szükségünk.”

Szerinte a fiatalok helyzete sok bizonytalansággal jár: „Belép a felnőtt korba, és akkor hirtelen rengeteg a kérdés. Először is valamiből meg kéne élni, vagy tanulni kellene, lakni kellene valahol... És hogy lesz ebből a végén valamilyen boldogság, nem.” Úgy vélte, aki nem találja a választ, könnyen „épp a kormányba hegyez bele egyet”.

„Azért szoktunk hallgatni zenészeket, mert jó zenéjük van. Például, amikor esténként hazamentem és rossz kedvem volt, mert ilyen is van, van ez az Azahriah nevű fiatal ember, azoknak van egy számuk... Ez a Pam-pam- pam és ez mindig jó kedvet csinált, de megmondom őszintén, hogy mióta a művész úr véglénynek nevezte az összes Fidesz-szavazót, azóta nincs kedvem meghallgatni. Ilyen van, ez egy veszteség, nem örülök neki. De hát ilyen az élet.”

Arra a kérdésre, miért jelenik meg erőteljes kormánykritika a fesztiválokon, Orbán Viktor több okot is felsorolt. Beszélt az összeesküvés-elméletekről, a választások közeledtéről és a fiatalok természetes lázadásáról. „A liberális fiatalok azok a kormány ellen lázadnak, a fiatalok egy másik része a globális hálózatok ellen lázad. És az a dolgunk nekünk szülőknek, hogy ezt megértsük.”

