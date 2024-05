Orbán Viktor ebben senkit sem kímél, nekiesett még a baráti médiának is

A Media1.hu információi szerint magánszemélyként szerepel felperesként a Fidesz elnöke, Orbán Viktor miniszterelnök több olyan bírósági perben, amelyek szerkesztőségek ellen indultak. Úgy tudjuk, és ezt több, egymástól független forrásból is megerősítették nekünk, hogy a kormányfő pert indított a 24.hu, a Klubrádió, a Hírklikk, de még a Mészáros Lőrinc-közeli Index.hu és Economx című lapok ellen is. A 444.hu sem maradt ki, velük szemben is keresetet nyújtott be Orbán Viktor. Az érintett médiumokat hasonló állításokat miatt citálja bíróság elé a kormányfő.

Nem zárható ki, hogy a felsoroltakon kívül más médiumokat is perel a kormányfő, de a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya és a bíróság elnöksége sem válaszolt a Media1 ezzel kapcsolatos, kedden elküldött kérdéseire.

A Klubrádió főszerkesztője, Hardy Mihály a Média1 érdeklődésére telefonon csütörtök este elmondta, hogy az ellenük zajló perben már pénteken sor kerül tárgyalásra. Pető Péter, a 24.hu főszerkesztője is megerősítette, hogy keresetet nyújtott be ellenük Orbán Viktor, ahogy a Hírklikk egyik illetékese és Kardos Gábor, a 444 kiadója, a Magyar Jeti Zrt. vezérigazgatója is megerősítette lapunknak, hogy velük szemben is bírósági eljárást kezdeményezett a politikus.

Az Economx és az Index esetében a Fővárosi Törvényszék sajtóosztálya erősítette meg, hogy alperesként szerepelnek egy perben, amelyet Orbán Viktor indított, de azt már hiába kérdeztük, hogy mikor és hol kerül sor a tárgyalásra, mivel szeretnénk sajtóként részt venni azokon és tudósítani, ugyanis erre több napja nem válaszol a bíróság. Kérdeztük a Törvényszéktől azt is, mikor lesz a 24.hu vagy a 444.hu ellen Orbán pere, de erre sem reagáltak még.

A Spar sok helyütt jelen van

Fotó: Depositphotos

A Spar hírre ugrott a miniszterelnök

Azt is megtudtuk, hogy a miniszterelnöknek azokkal a sajtószemlékkel támadt problémája, amelyek arról szóltak, hogy átalakította működését és Svájcba menekítette magyarországi vagyona egy részét az osztrák tulajdonú Spar üzletlánc, amelynek vezetése azt állította, hogy ezzel a lépéssel akarnak védekezni az ellen, hogy Orbán Viktor oligarchái megszerezzék a magyar piacon második legerősebb élelmiszerkereskedelmi céget. A témáról az Economx többek között külföldi lapokat szemlézve számolt be, majd ezt vették át a szintén perbe vont médiumok.