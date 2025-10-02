Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Orbán Viktor bejelentette: aláírásgyűjtést indítanak Brüsszel háborús tervei ellen

mfor.hu

A kormányfő ki akar maradni a háborúból.

„Minden javaslat, ami az asztalon van, az háborús javaslat. Adjunk több pénzt az ukránoknak a háborúra. Adjunk fegyvert az ukránoknak háborúra. Gyorsítsuk fel a belépésüket az Európai Unióba. Szóval én úgy látom, az Unió elhatározta, hogy háborúba megy. Ráadásul tegnap be is mutatták a háborús stratégiát, hogy hogyan kell legyőzni az oroszokat. Hátborzongató” – mondta Orbán Viktor a koppenhágai uniós csúcson újságíróknak.

Az M1 Híradó videója alapján hozzátette:

A Fidesz elnökségének azt javasolja majd, hogy indítsanak aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni a háborúból.

Orbán Viktor azt is jelezte, hogy Ukrajna felvételéhez egyhangú döntésre van szükség, de a magyar kormány ehhez továbbra sem fog hozzájárulni.

