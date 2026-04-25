Orbán Viktor bejelentette: nem ül be a parlamentbe, de maradna a Fidesz elnöke

Gőzerővel zajlanak a megbeszélések a nemzeti oldal megújulásáról, a frakciónkról és közösségeink megvédéséről – kezdte a Facebook-oldalán látható videón Orbán Viktor. Hozzátéve: hoztak néhány fontos döntést. Ezek szerint a parlamenti frakciójukat gyökeresen átalakítják, az hétfőn alakul meg és a vezetője Gulyás Gergely, a Miniszterelnöki Hivatal távozó minisztere lesz.

Orbán úgy döntött, hogy nem ül be a parlamentbe, visszaadja a Fidesz listavezetőjeként elnyert mandátumát, mondván, rá most a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

A Fidesz jövő héten országos választmányi ülést tart, az ősszel esedékes tisztújító kongresszust előrehozták júniusra. Az elnökségről azonban Orbán nem mond le, ha a mandátuma meghosszabbítására tesznek javaslatot, azt elfogadja – mondta a Facebook-oldalán látható videóban.