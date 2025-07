Orbán Viktor bombája után érkeznek a bejelentések – kövesse velünk a Kormányinfót percről percre!

A miniszterelnöki évértékelő részeként is szó volt a lakhatás kérdésköréről, ide tartoztak a kollégiumi férőhelyek bővítése, 12 ezer főig, a fiatalok otthonteremtése, munkavállalóknak adható lakossági támogatások, banki kamatplafon.

A lehetőség kombinálható más kedvezményekkel is.

10 milliárd forint értékben a magyar gazdáknak ingyen biztosítja a vizet a kormány, az Aszályvédelmi Operatív Törzs a következő hetekben is dolgozik.

Vitályos Eszter kormányszóvivő röviden beszámolt Kapu Tibor űrutazásáról, majd a július elsején bevezetett változásokról szólt. Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk:

Azzal kapcsolatban, hogy Karácsony Gergelynek börtönbe kell-e vonulnia, nem olyan a helyzet, hogy ezt politikusok döntsék el – mondta a miniszter. A főpolgármester tisztában van azzal, hogy mi a jogkövetkezménye annak, ha valaki tiltott gyűlést tervez. A lehetséges pécsi Pride szervezőinek azt üzente, hogy a szabályokat be kell tartani.

Gulyás Gergely szerint nagy győzelemre készül a kormány 2026-ban, az, hogy ez kétharmad feletti lesz-e, el kell dönteni. Szerinte esélyességmenedzsment zajlik, a 2022-es választások előtt is azt mondták, hogy vezet az ellenzék.

Nem tart a kormány az ingatlanpiaci hatástól? Az árak csökkenni nem fognak tőle, de amúgy is nőnek - mondta a miniszter, szerinte a pozitívum fontosabb, mint a negatívum.

Valószínűleg kevesebben lettek volna - ismerte be Gulyás Gergely. Szerinte a kormányzati intézkedés sikerességét nem ebben kell mérni. A Pride így visszafogottabb volt, mint lett volna.

Az új hitellehetőségen kívül pedig biztosan szó lesz még a Kormányinfón a hétvégi Pride-ról, a NATO-csúcsról, és a kormány EU-s ügyeiről is.

A 2RK már reagált is.

Kapcsolódó cikk Itt az első reakció Orbán Viktor bejelentésére: „pánikszaga van” A 2RK már reagált is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!