Orbán Viktor borús kijelentést tett: „A jövő nem ott van, ahol mi lakunk”

A béketárgyalásokkal kapcsolatban Orbán úgy látja, hogy Trump „felvette a kapcsolatot az orosz elnökkel, szervezés alatt áll egy komoly találkozó”. Hozzátette, hogy a tárgyalások nemcsak Ukrajnáról szólnak majd, hanem a világpolitikáról és a globális gazdasági rendszerről is.

Az orosz-ukrán háború is szóba került: „Miközben Donald Trump épp Putyinnal készül békét kötni, európai vezetők egy olyan dokumentumot írnak alá, amelyben az áll, hogy továbbra is szeretnék folytatni a háborút.” Szerinte Trump alapvetően változtatja meg az amerikai politikát, és olyan kérdésekben foglal állást, amelyeket korábban tabuként kezeltek.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor az EU-ról: „Nem kell kilépni, szétesik magától is, ha így megy tovább” A miniszterelnök a Kossuth Rádióban mondta el gondolatait.

Orbán szerint Európa hanyatló korszakát éli, miközben más térségek, például az arab világ, Kína és Közép-Ázsia erősödnek. „A jövő nem ott van, ahol mi lakunk, hanem valahol máshol. És nekünk most ehhez a jövőhöz kell odaillesztenünk Magyarországot, nem maradhatunk csak az Európai Unió keretrendszerében” – mondta.

