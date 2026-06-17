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Orbán Viktor Brüsszelben: „Brüsszelt meg kell reformálni”

mfor.hu

Az április 12-i választási vereség óta a mostani Orbán Viktor első hivatalos külföldi útja. A volt miniszterelnök a Patrióták Európáért csoport találkozóján vesz részt szerdán Brüsszelben, és még sajtótájékoztatót is fog tartani délután.

„Holnap a Patrióták családja csúcstalálkozót tart, erre engem is meghívtak, előtte állok az Önök rendelkezésére tekintettel arra, hogy rég láttuk egymást” – kezdte Orbán Viktor, aki mellett Bóka János ül, erről számol be a 24.hu tudósítása.

A választási vereség szerinte nem változtat azon a meghatározó tényen, hogy Európában folytatódik a Patrióta közösségi szervezetek előretörése, egyetlen választási vereség sem írja felül ezt a történelmi folyamatot. Arra számítanak, hogy ez így is marad, és a bevándorlásellenes politikai erők tovább erősödnek majd a következő években.

Meggyőződése, hogy az előretörési folyamat csak akkor lenne megállítható, ha az EU vezetése sikereket tudna felmutatni, de olyan időket élünk, hogy kudarcokat tudnak csak felmutatni, legyen szó biztonsági kérdésekről, a versenyképességről vagy a migrációról.

Orbán Viktor itt még a 2026. márciusi EU-csúcson, most azonban a Patrióták Európáért holnapi ülésén vesz részt
Orbán Viktor itt még a 2026. márciusi EU-csúcson, most azonban a Patrióták Európáért holnapi ülésén vesz részt
Fotó: Európai Tanács

Magyarországon bár a Fidesz vereséget szenvedett, ez nem változtat a mi külpolitikánkon, elkötelezett támogatói maradunk a Patrióta mozgalomnak, nem változott a cél, Brüsszelt meg kell reformálni – jelentette ki.

A Financial Times újságírója azt kérdezte, hogy Orbán Viktor családja Amerikában tartózkodik, és azt beszélik, hogy a korrupciós vádak miatt ott is maradhatnak. Orbán erre rövid választ adott: „Nem”.

A másik kérdés arra vonatkozott, mit szól ahhoz, hogy az alkotmánymódosítás értelmében nem lehet többé miniszterelnök.

Magyarország 1100 éves állam, óriási rutinunk van abban, hogyan lehet kizárni vezetőket az állam vezetéséből. Lehet forró ólmot önteni a fülükbe,  a trónkövetelők szemét kitolták, aztán van a száműzetés, ehhez képest olcsón megúsztam, hogy csak egy alkotmányos tiltást kaptam – felelte.

Arra a kérdésre, hogy milyen árat fizet Magyarország az uniós források hazahozataláért, Orbán elmondta, Magyarország most taktikát váltott. Az övék az volt, hogy a Bizottság zsarolta őket, erre kellett megtalálniuk a helyes választ, ami a vétó volt. A taktika most az, hogy a zsarolásra megadással válaszol az új kormány, megadják azt, amit Brüsszel követel.

Ismét arról kérdezték Orbánt, hogy szerinte lehet-e még Magyarország miniszterelnöke az alkotmánymódosítás ellenére.

Ha felnéz az égre és a csillagokra, ez nem olvasható ki belőlük – mondta.

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