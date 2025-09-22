Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Orbán VIktor: Brüsszelre az vár, mint a Római Birodalomra

mfor.hu

Orbán Viktor megtartotta a nagyjából félórásra nyúlt parlamenti évadnyitó beszédét. 

Orbán Viktor az parlament őszi ülésszaka évadnyitóján többek között arról beszélt, hogy Brüsszel pénzügyi szankció alá vonta Magyarországot, és zsarolnak bennünket, amiért nem engedjük be a migránsokat.

Szerinte a Tisza Párt és a DK teljesítené Brüsszel minden követelését. A kormány szerint ez öngyilkos politika lenne, ezért Orbán nem lát kompromisszumot a kormány és az ellenzék között. Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, nem lesz migránsbűnözés, jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy a jelenlegi uniós gazdaságpolitika lassú és cselekvésképtelen, a következő hónapok kérdése, hogy ezen tudnak-e Brüsszelben változtatni. Orbán szerint az EU jelenlegi szerkezete alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságát. „Nem látom az Európai Unióban azt a megújulási képességet, amire szükségünk lenne” – fogalmazott Orbán.

Orbán Viktor szerint az Európai Uniónak vége, ha nem csinál valamit
Orbán Viktor szerint az Európai Uniónak vége, ha nem csinál valamit
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Ha az Unió nem hajt végre sürgősen éles fordulatot, akkor véget ér a története” – mondta a miniszterelnök, aki szerint az uniónak az lesz a vége, hogy szétrázódik és szétmozog. Az unióra is az vár, mint a Római Birodalomra. 

A miniszterelnök hosszan beszélt arról, hogy szerinte mennyire lemaradt az Európai Unió a kínai és az amerikai gazdaságtól. Orbán Viktor azt mondta, hogy nem várakozhattak tovább a „kétséges irányú brüsszeli gazdaságpolitikára”. Szerinte

Magyarország saját gazdaságpolitikába kezdett.

Orbán beszélt az Otthon Startról, aztán arról is, hogy a kormány meghosszabbította az árrésstopot novemberig, és maradnak a kivetett extraprofit adók is. „Védekezünk a túlzó és indokolatlan áremelések ellen.” Meghosszabbították a kamatstopot, ami miatt a bankok az Alkotmánybírósághoz fordultak. „A kormány ezt a konfliktust vállalja” – azaz nem tervezik, hogy a bankok nyomására ezen változtassanak.

Orbán szerint a kormány döntött a kiegészítőnyugdíjak mértékéről is, így átlagosan idén plusz 51 ezer forintot fizetnek ki a nyugdíjasoknak. 

