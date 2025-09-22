Orbán VIktor: Brüsszelre az vár, mint a Római Birodalomra

Orbán Viktor az parlament őszi ülésszaka évadnyitóján többek között arról beszélt, hogy Brüsszel pénzügyi szankció alá vonta Magyarországot, és zsarolnak bennünket, amiért nem engedjük be a migránsokat.

Szerinte a Tisza Párt és a DK teljesítené Brüsszel minden követelését. A kormány szerint ez öngyilkos politika lenne, ezért Orbán nem lát kompromisszumot a kormány és az ellenzék között. Amíg nemzeti kormány van Magyarországon, nem lesz migránsbűnözés, jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy a jelenlegi uniós gazdaságpolitika lassú és cselekvésképtelen, a következő hónapok kérdése, hogy ezen tudnak-e Brüsszelben változtatni. Orbán szerint az EU jelenlegi szerkezete alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságát. „Nem látom az Európai Unióban azt a megújulási képességet, amire szükségünk lenne” – fogalmazott Orbán.

Orbán Viktor szerint az Európai Uniónak vége, ha nem csinál valamit

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„Ha az Unió nem hajt végre sürgősen éles fordulatot, akkor véget ér a története” – mondta a miniszterelnök, aki szerint az uniónak az lesz a vége, hogy szétrázódik és szétmozog. Az unióra is az vár, mint a Római Birodalomra.

A miniszterelnök hosszan beszélt arról, hogy szerinte mennyire lemaradt az Európai Unió a kínai és az amerikai gazdaságtól. Orbán Viktor azt mondta, hogy nem várakozhattak tovább a „kétséges irányú brüsszeli gazdaságpolitikára”. Szerinte

Magyarország saját gazdaságpolitikába kezdett.

Orbán beszélt az Otthon Startról, aztán arról is, hogy a kormány meghosszabbította az árrésstopot novemberig, és maradnak a kivetett extraprofit adók is. „Védekezünk a túlzó és indokolatlan áremelések ellen.” Meghosszabbították a kamatstopot, ami miatt a bankok az Alkotmánybírósághoz fordultak. „A kormány ezt a konfliktust vállalja” – azaz nem tervezik, hogy a bankok nyomására ezen változtassanak.

Orbán szerint a kormány döntött a kiegészítőnyugdíjak mértékéről is, így átlagosan idén plusz 51 ezer forintot fizetnek ki a nyugdíjasoknak.