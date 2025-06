Orbán Viktor: „Brüsszelt vért hány, fenyegetőzik és zsarol, de Magyarország kitart”

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Orbán már vasárnap részt vett a Patrióták Európáért elnökségi ülésén Fontainebleau-ban. A hétfői esemény a pártcsalád megalakulásának első évfordulójához kapcsolódik. A francia RN június 9-én „győzelemünnepet” tart, ahová Orbánt is meghívták.

Az ukrajnai háborúról azt mondta: „A harctéren nincs megoldás, csak pusztulás és halál, tűzszünet és béke kell. Nem akarunk meghalni Ukrajnáért.” Hozzátette, nem akarják, hogy az EU hadigazdaságot vezessen be, hitelt vegyen fel vagy fegyverkezési versenybe kezdjen.

Orbán szerint szervezett népességcsere zajlik Európában, de Magyarország inkább kifizeti a napi egymillió eurós bírságot, mint hogy migránsokat fogadjon be. Kijelentette: a magyarok nem tudják elfoglalni Brüsszelt a francia patrióták nélkül, de „meg lehet csinálni, csak akarni kell”.

Orbán szerint Magyarország azért érdekes Franciaország számára, mert „Európa fekete báránya, Brüsszel rémálma, a keresztények végvára”. Úgy véli, a brüsszeli bürokraták nem értik, mit jelent harcolni a szabadságért, és inkább hallgatniuk kellene. Arról is beszélt, hogy „a globalisták és liberálisok vonata a szakadék felé száguld”, miközben a progresszív erők elfoglalták az egyetemeket, Brüsszelből és Washingtonból fizetett NGO-k „uralkodtak”, a családból és a nemzetből pedig „gúnyt űztek”.

A franciaországi Montargis-ban tartott hétfői nagygyűlésen szólalt fel Orbán Viktor miniszterelnök a Patrióták Európáért pártcsalád rendezvényén – számolt be róla a Telex . Orbán beszédét Marine Le Pen méltatásával kezdte: szerinte Le Pen „nagyszerű ember, fáradhatatlan vezető, bátor harcos”, aki „sosem árul el”. Azt mondta, luxus, hogy ő nem lehet Franciaország elnöke.

