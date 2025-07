Orbán Viktor büntetést ígért a Pride résztvevőinek

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy délután készül a kormányülésre, amellyel kapcsolatban azt is elárulta, milyen döntést hoznak meg. Segíteni fogjuk a fiatalok első lakásvásárlását – ígérte, bár konkrét részleteket nem osztott meg.

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában üzente meg, hogy a hatóságok eljárást indítanak a Pride résztvevői ellen, majd kijelentette, hogy Montenegrót kellene felvenni az Európai Unióba, nem pedig Ukrajnát. Azt is beharangozta, hogy segítik a fiatalok első lakásvásárlását – írta az Index.

