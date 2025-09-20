Orbán Viktor digitális honfoglalása – élőben

Már dél körül elstartolt a Papp László Budapest Arénában a Digitális Polgári Körök első országos találkozója. A programban beszédek, zenei produkciók és kiállítás is várja a regisztrált tagokat, beszédet mond Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is.

Orbán egyébként már kora reggel bejelentkezett a helyszínről, 16 órától pedig beszédete mond. Mindeközben az is kiderült, hogy magánszemélyek adományaiból bérelték ki a helyszínt.

Az már biztos, hogy 16 órakor „a legnagyobb élő legendával”, Demjén Ferenccel kezdődik a közvetítés, legalábbis ez került ki pár perce Orbán Viktor Facebook-oldalára.

Hamarosan kezdünk, de minden jel szerint egy kis csúszás van.

Több, mint 15 perces késéssel kezdődött a közvetítés, amely valóban Demjén Ferenccel kezdődött a Szabadság vándorai című dalával – ekkor 2 200 fő nézte élőben Orbán Viktor Facebook-oldalát.

Szabó Zsófi és Rákay Philip hatalmas fordulatra kapcsolva jöttek ezután a színpadra, s míg Orbán Viktor beszédére várunk, ők szórakoztatják a közönséget. Az is elhangzott, hogy a Zebra nevű digitális polgári kör a legnagyobb, akik 14 ezer főt számlálnak.

Ezek után Kudlik Júlia következik a színpadon, aki Pál apostol szavaival kezd, majd rövid beszédében a szeretet fontosságáról és a gyűlöletről beszélt. Ezek után a műsorvezetők megszólítottak pár közismert embert, mint Nagy Ferót, vagy Miklósa Erikát, és színpadra hívták Görbicz Anitát és Nagy László volt kézilabdázókat, valamint Berki Krisztián volt tornászt.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a pulpitusra lépve a Zebra DPK tagja először arról beszélt, hogy került be a köztudatba a zebra – mindezt ironikus hangnemben. De beszélt az úgynevezett álhírekről is, amivel szerinte uszítják az embereket a Fidesz ellen. Véleménye szerint az embereknek elegük van az álhírekből, és szerinte még soha nem gyártott ennyit a baloldali propaganda. Megemlítette még a „kamu” közvéleménykutatásokat is – akik szerinte az utolsó választásokon is manipulálták a választókat.