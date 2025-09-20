Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Közélet Fidesz Orbán Viktor

Orbán Viktor digitális honfoglalása – élőben

mfor.hu

A Digitális Polgári Körök első országos találkozója már zajlik, 16 órától pedig Orbán Viktor beszél. Kövesse velünk élőben, cikkünk folyamatosan frissül.

Már dél körül elstartolt a Papp László Budapest Arénában a Digitális Polgári Körök első országos találkozója. A programban beszédek, zenei produkciók és kiállítás is várja a regisztrált tagokat, beszédet mond Lázár János, Kocsis Máté és Orbán Viktor miniszterelnök is.

Orbán egyébként már kora reggel bejelentkezett a helyszínről, 16 órától pedig beszédete mond. Mindeközben az is kiderült, hogy magánszemélyek adományaiból bérelték ki a helyszínt. 

Az már biztos, hogy 16 órakor „a legnagyobb élő legendával”, Demjén Ferenccel kezdődik a közvetítés, legalábbis ez került ki pár perce Orbán Viktor Facebook-oldalára.

Hamarosan kezdünk, de minden jel szerint egy kis csúszás van. 

Több, mint 15 perces késéssel kezdődött a közvetítés, amely valóban Demjén Ferenccel kezdődött a Szabadság vándorai című dalával – ekkor 2 200 fő nézte élőben Orbán Viktor Facebook-oldalát. 

Szabó Zsófi és Rákay Philip hatalmas fordulatra kapcsolva jöttek ezután a színpadra, s míg Orbán Viktor beszédére várunk, ők szórakoztatják a közönséget. Az is elhangzott, hogy a Zebra nevű digitális polgári kör a legnagyobb, akik 14 ezer főt számlálnak. 

Ezek után Kudlik Júlia következik a színpadon, aki Pál apostol szavaival kezd, majd rövid beszédében a szeretet fontosságáról és a gyűlöletről beszélt. Ezek után a műsorvezetők megszólítottak pár közismert embert, mint Nagy Ferót, vagy Miklósa Erikát, és színpadra hívták Görbicz Anitát és Nagy László volt kézilabdázókat, valamint Berki Krisztián volt tornászt. 

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a pulpitusra lépve a Zebra DPK tagja először arról beszélt, hogy került be a köztudatba a zebra – mindezt ironikus hangnemben. De beszélt az úgynevezett álhírekről is, amivel szerinte uszítják az embereket a Fidesz ellen. Véleménye szerint az embereknek elegük van az álhírekből, és szerinte még soha nem gyártott ennyit a baloldali propaganda. Megemlítette még a „kamu” közvéleménykutatásokat is – akik szerinte az utolsó választásokon is manipulálták a választókat.

Ezek után hosszan ecsetelte az álláspontja szerinti liberális média árnyoldalait, majd Magyar Pétert vette górcső alá rengeteg verbális bántó jelzővel – vagy ez lenne a kamány üzemmódba váltott politika?

 

 

 

 

Pikáns helyzet: egy DPK-tag fia lett Magyar Péter kabinetfőnöke

Velkey György László édesapja a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója, Velkey György, aki nemrég belépett az Egészséges nemzetért digitális polgári körbe.

Vége a találgatásoknak, itt indul majd Magyar Péter

A Tisza Párt saját elnökét indítja Hegyvidéken.

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Új eredmények érkeztek

Olvasóinkat kérdeztük a miniszterelnöki alkalmasságról.

Orbán Viktor már a reggelt is a helyszínen kezdte

Bár csak 16 órakor startol a Digitális Polgári Körök első országos találkozója, a miniszterelnök már a helyszínről posztolt. 

Wéber Balázs, Bózsó Péter, Vég Márton

Milliárdokért kampányolnak, de kinek? Ki az, aki még bizonytalan? Ez Viszont Privát

A héten írtuk meg, hogy az első félévben 80 milliárdba került nekünk az a közmédia, amelynek híradója egy friss kutatás szerint is a kormánypárt kommunikációs céljainak van alárendelve. De mire lesz elég a fideszes médiahenger? Miért közelít a kormánypárt népszerűsége a Tiszáéhoz? Mire gyúrnak a Harcosok klubja edzőtáborában? Mennyire közügy Gyurcsány Ferenc magánélete? Mit mutatnak a friss KSH-s béradatok, és mi a valóság? Mi köze Hajdú B.-nek a NER-hez? És kik azok a dolgozó szegények? Erről is vitatkozott az Ez Viszont Privát e heti adásában Wéber Balázs vezető szerkesztő, valamint Bózsó Péter és Vég Márton újságíró.  

Bódis Kriszta: In memoriam Szabó Zsolt rendőr alezredes

Több százan gyűltek össze péntek este Hódmezővásárhelyen, hogy gyertyagyújtással emlékezzenek Szabó Zsolt rendőrkapitányra, aki öngyilkosságot követett el. A tragédia megrázta a várost; Márki-Zay Péter polgármester és a helyi Fidesz is részvétét fejezte ki.

Tagadja az állam, hogy lemondana a gyermekvédelmi intézményekről

Az államtitkár cáfolja, hogy az állam alá tartozó gyermekvédelmi intézményeket átadná az egyházaknak. 

Állítólag adományokból bérelte ki a mai DPK helyszínét a Fidesz

A ma 16 órakor kezdődő Digitális Polgári Körök első országos találkozóját nem pártpénzből, hanem magánszemélyek adományaiból bérelték ki a Papp László Sportarénát.

Rogán Antal vezényelte a végrehajtói maffiát? Megszólalt a minisztérium

Nem voltak túl bőbeszédűek.

Stílszerűen melegített Orbán Viktor a digitális honfoglalásra

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a kormányfő által „szerényen” csak az 1130 évvel ezelőtti nagy történelmi eseményünkkel azonos jelentőségűnek titulált szeptember 20-ai rendezvényt a miniszterelnök olyan állítással vezette fel, amely valóságtartalma finoman szólva megkérdőjelezhető. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

