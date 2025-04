Az InfoStart vette észre, hogy Vámos Zoltán lett Vas vármegyei egyes választókerületének a helyi Fidesz elnöke. A portál értelmezése szerint mindez azt is jelenti, hogy valószínűleg ő indul jövőre egyéni képviselői mandátumért Szombathelyen és környékén.

Vámos Zoltán egyébként Vas vármegye főispánja is, emellé kapott pozíciót most: az új elnök képet is posztolt a Facebookon a kinevezéséről szóló dokumentumról, valamint egy fotót Orbán Viktorral: