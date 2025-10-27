Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Közélet Magyar Péter Orbán Viktor Választás 2026

Orbán Viktor dörzsölheti a tenyerét, ha visszalép a Mi Hazánk

mfor.hu

Érdekes felmérést tettek közzé.

Az Idea Intézet a kisebb ellenzéki pártok támogatói bázisait vizsgálta abból a szempontból, hogy szavazótáboruk hogyan viselkedne abban a feltételezett esetben, ha a pártjuk úgy döntene, hogy nem indul el a 2026-os parlamenti választáson.

Az intézet közleményében emlékeztetett, korábban a DK táborát is vizsgálták ilyen szempontból, itt arra az eredményre jutottak, hogy a párt támogatóinak csak aránylag kis része szavazna át a Tisza Pártra. A döntő többség egy ilyen helyzetben a parlamentbe jutásra kevesebb eséllyel bíró, kisebb ellenzéki pártokat támogatta volna, vagy eleve el sem ment volna szavazni.

Mi lenne, ha nem indulna a Mi Hazánk?

A Mi Hazánk szavazóinak egyötöde látta úgy október elején, ha pártja nem indul el a 2026-os választáson, akkor nem is megy el szavazni. A többség azonban nem így gondolkodott: a Mi Hazánk szavazók több mint fele (56 százalék) 2025 októberében pártja visszalépése esetén a kormánypártokat támogatta volna a szavazatával. Az Idea Intézet adatai szerint 2025 őszén a felnőttek bő 3 százaléka szavazott volna a Mi Hazánkra. Mindent egybe vetve tehát úgy becsülhető, a párt esetleges távolmaradása a 2026-os parlamenti választásoktól semmiképpen sem a kormányváltást akaró oldalt erősítené, a Fidesz-KDNP támogatottságát emelné, 1, vagy akár 2 százalékponttal is.

Mit tennének a választók?
Mit tennének a választók?
Fotó: Idea Intézet

A kormányváltást akarják az MKKP szavazói

Az MKKP szavazói teljesen másként reagálnának pártjuk visszalépésére. Egyfelől, szinte minden MKKP-szavazó úgy gondolta október elején, hogy még akkor is részt venne a jövő évi választásokon, ha pártja nem indulna el azon. Másfelől, inkább a kormánypártok irányába hajló Mi Hazánk szavazókkal szemben a „kutyások” háromnegyede kormányváltást akar, ezen belül is 59 százalékuk voksolna a Tisza Pártra az MKKP visszalépése esetén. A Kutya Párt támogatottsága az Idea Intézet adatai szerint 2025 októberében mintegy 2 százalékot ért el a teljes népességben. Ennek alapján, az MKKP esetleges visszalépése a TISZA Párt támogatottságát bő 1 százalékponttal javíthatná.

Az intézet így értékelte az eredményeket:

vizsgálataink alapján összességében megállapítható, hogy 2025 őszén a Mi Hazánk visszalépése a kormánypártok támogatottságát növelhetné valamelyest, az MKKP-é a Tisza Pártét, valamivel kisebb, de azért még érzékelhető mértékben. A DK visszalépése kevésbé javítaná a kormányváltás esélyét, mivel a tábor többsége a parlamentbe jutásra minimális mértékben esélyes pártokra adta volna le a szavazatát, vagy pedig el sem ment volna szavazni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt van Magyar Péter bejelentése – ez sok embert érinthet

Itt van Magyar Péter bejelentése – ez sok embert érinthet

Meghosszabbítják a Nemzet Hangja határidejét.

Megszólalt Gyurcsány Ferenc: visszatérhet a politikába?

Megszólalt Gyurcsány Ferenc, de már nem akar politikáról beszélni

A Demokratikus Koalíció korábbi elnöke idén májusban vonult vissza a politikától.

Kormányváltás esetén így alakulna a nyugdíj

Kormányváltás esetén így alakulna a nyugdíj

A DK bemutatta nyugdíjprogramját és nyugdíjkalkulátort indított.

Magyar Péter videóval bizonyítja, hogy ők voltak többen október 23-án

Magyar Péter videóval bizonyítja, hogy ők voltak többen október 23-án

Folytatódik a számháború.

A tivornya után mindig jön a macskajaj

A tivornya után mindig jön a macskajaj

Jegyzet arról, hogy nőnek a vagyoni különbségek a szegények és a gazdagok között. Az inflációt már most is nehéz megfékezni, az osztogatásban pedig egymásra licitálnak a politikai erők. Félő, hogy a szegények isszák meg ennek is a levét. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

Október 23-i számháború: az interneten a Tisza nyert fölényesen

Október 23-i számháború: az interneten a Tisza nyert fölényesen

Online fölényes győzelmet aratott a Tisza Párt.

Puzsér Róbert

„Ne itt adjál interjút!” – inzultálták Puzsér Róbertet a Kossuth téren

A publicista épp lapcsoportunk, a Klasszis Média stábjának nyilatkozott, amikor egy férfi, aki feltételezhetően a Békemenettel érkezett a helyszínre, kérdőre vonta és távozásra szerette volna bírni.

Magyar Péter: Orbán Viktor az új Kádár, megnyitjuk az ügynökaktákat

Magyar Péter: Orbán Viktor az új Kádár, megnyitjuk az ügynökaktákat

Magyar Péter egy minden korábbinál nagyobb országjárást is bejelentett.

Érkezik a tömeg a Hősök terére, Magyar Péter beszédére várva

Érkezik a tömeg a Hősök terére, Magyar Péter beszédére várva

A Nemzeti Menet a vidékről érkező vonulók bevárása miatt késve indult el, 14 óra után a Deák Ferenc térről.

Dobrev Klára és gyermeke

A DK elnöke a Nagy Imre-háznál emlékezett meg október 23-ról

Dobrev Klára az 1956-os szerepvállalása miatt kivégzett politikus emlékházánál járt a magyar forradalom és szabadságharc napján.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168