Orbán Viktor dörzsölheti a tenyerét, ha visszalép a Mi Hazánk

Az Idea Intézet a kisebb ellenzéki pártok támogatói bázisait vizsgálta abból a szempontból, hogy szavazótáboruk hogyan viselkedne abban a feltételezett esetben, ha a pártjuk úgy döntene, hogy nem indul el a 2026-os parlamenti választáson.

Az intézet közleményében emlékeztetett, korábban a DK táborát is vizsgálták ilyen szempontból, itt arra az eredményre jutottak, hogy a párt támogatóinak csak aránylag kis része szavazna át a Tisza Pártra. A döntő többség egy ilyen helyzetben a parlamentbe jutásra kevesebb eséllyel bíró, kisebb ellenzéki pártokat támogatta volna, vagy eleve el sem ment volna szavazni.

Mi lenne, ha nem indulna a Mi Hazánk?

A Mi Hazánk szavazóinak egyötöde látta úgy október elején, ha pártja nem indul el a 2026-os választáson, akkor nem is megy el szavazni. A többség azonban nem így gondolkodott: a Mi Hazánk szavazók több mint fele (56 százalék) 2025 októberében pártja visszalépése esetén a kormánypártokat támogatta volna a szavazatával. Az Idea Intézet adatai szerint 2025 őszén a felnőttek bő 3 százaléka szavazott volna a Mi Hazánkra. Mindent egybe vetve tehát úgy becsülhető, a párt esetleges távolmaradása a 2026-os parlamenti választásoktól semmiképpen sem a kormányváltást akaró oldalt erősítené, a Fidesz-KDNP támogatottságát emelné, 1, vagy akár 2 százalékponttal is.

Mit tennének a választók?

Fotó: Idea Intézet

A kormányváltást akarják az MKKP szavazói

Az MKKP szavazói teljesen másként reagálnának pártjuk visszalépésére. Egyfelől, szinte minden MKKP-szavazó úgy gondolta október elején, hogy még akkor is részt venne a jövő évi választásokon, ha pártja nem indulna el azon. Másfelől, inkább a kormánypártok irányába hajló Mi Hazánk szavazókkal szemben a „kutyások” háromnegyede kormányváltást akar, ezen belül is 59 százalékuk voksolna a Tisza Pártra az MKKP visszalépése esetén. A Kutya Párt támogatottsága az Idea Intézet adatai szerint 2025 októberében mintegy 2 százalékot ért el a teljes népességben. Ennek alapján, az MKKP esetleges visszalépése a TISZA Párt támogatottságát bő 1 százalékponttal javíthatná.

Az intézet így értékelte az eredményeket: