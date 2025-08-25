2p
Orbán Viktor dühös levelet kapott: a helyzet tarthatatlan

Egy szakszervezet írt neki és Pintér Sándornak.

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) ismét nyílt levelet küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek és Pintér Sándor belügyminiszternek – írja a hvg.hu.

A szakszervezet szerint a korábbi levél után „a hivatal dolgozói rendkívül feszült figyelemmel várták az Önök válaszát. Sajnos az elmúlt két hétben semmilyen érdemi reagálás nem történt. A dolgozók körében ez csalódottságot eredményezett, és felerősödve folytatódhat a felmondási hullám”.

Úgy fogalmaztak, hogy, a hamarosan kezdődő tanévben a feladatok mennyisége óriási. De az Oktatási Hivatal (OH) személyi állományában történt tömeges felmondások kockáztatják a hivatal által koordinált oktatási feladatok színvonalas megvalósulásának biztonságát.

„Azonnali bértárgyalást sürgetek! Az érdekegyeztetési kezdeményezésünknek kizárólag szakpolitikai, humánerőforrás-gazdálkodási és az érintett dolgozók megélhetésének biztosítása érdekében keresetnövelési célja van” – szögezi le levelében az MKKSZ elnöke, Boros Péterné.

A levélből kiderült, az MKKSZ arra kéri a miniszterelnököt és a belügyminisztert, hogy mielőbb jelöljék ki azt a kormányzati tárgyalópartnert, akivel megkezdhetik a bértárgyalást, legkésőbb szeptember 5-ig. Hozzátették, ha a kitűzött dátumig nem történik meg az egyeztetés, akkor sztrájkba kezdenek.

