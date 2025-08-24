Orbán Viktor egy majdnem 20 éves mobiltelefont használ – de miért?

A fotón több érdekes részlet is megfigyelhető – nem csak a miniszterelnök nyaralós inge, hanem az a mobiltelefon is, ami előtte fekszik az asztalon (és feltehetően az övé). A készülék már ránézésre is nagyon réginek tűnik.

Az Infostart kiderítette, hogy egy Nokia 8800 Arte típusú telefonról van szó. Ez a mai okostelefonokkal ellentétben nem rendelkezik sem Wi-Fi-vel, sem 4G-s internettel, és a szoftverek futtatása is korlátozott. 2007-ben dobták piacra.

Operációs rendszere, az S40-es zárt, így „nem igazán lehet behatolni a készülékbe”. A telefon használata a biztonságra helyezheti a hangsúlyt, mivel a lehallgatás és a feltörés elleni védelme sokkal magasabb szintű, mint a modern okostelefonok esetében.

A fotó arra utal (hiszen aligha véletlenül maradt rajta a Nokia), hogy a miniszterelnök a kommunikáció biztonságát mindennél fontosabbnak tarthatja, állítja az Infostart.

Az említett telefon a jobb alsó sarokban látható

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A felvételen látható egy jóval modernebb eszköz, egy Apple iPad is, amelyen Orbán Viktor bemutatja „a Győzelmi terv 2026”-ot.

A fotón a miniszterelnök mellett még három ember tűnik fel: politikai igazgatója, Orbán Balázs, a kormányfő közösségi médiafelületeit kezelő Kaminski Fanny és a Miniszterelnöki Programiroda vezetője, Máté János. A felvétel Horvátországban készült.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke még pénteken tett közzé fotókat arról, amelyeken Orbán Viktor egy jacht fedélzetén látható. Állítása szerint a képek a horvátországi Brac szigetén készültek. A kormányfő ott nyaral, de közben találkozott Zoran Milanovics horvát államfővel is horvát lapértesülések szerint.