Orbán Viktor egy tollvonással tízezreket érintő döntést hozott

Megjelent a rendelet a fegyverpénzről.

Kedd este közzétették a Magyar Közlönyben a fegyverpénz fizetéséről szóló rendeletet, amelyet a miniszterelnök jegyez.

A döntést értelmében 2026-ban a rendőrök, katonák, pénzügyőrök, nemzetbiztonsági szolgálatok és tisztjelöltek egyszeri szolgálati juttatást kapnak, ez a fegyverpénz, amelyet 2026. február 16-ig kell kifizetni a jogosultak számára. Mértéke is ismert: a juttatás összege a 2025. december 31-én érvényes havi illetmény hatszorosa

A fegyverpénzre jogosultak lesznek a rendelet szerint azok, akik 2025. december 31-én hivatásos szolgálatot látnak el, vagy 2025-ben szolgálat közben történt sérülés vagy megbetegedés miatt szűnt meg a jogviszonyuk, illetve nyugdíj előtti rendelkezési állományban vannak

Nem jogosultak azok, akik lemondási vagy felmentési idejüket töltik, szünetel a jogviszonyuk, illetmény nélküli szabadságon vannak, szenior állományban szolgálnak, szerződéses katonák egyoldalú szerződésbontás esetén, vagy teljesítményértékelés miatt rendelkezési állományban vannak.

Ahogy arról korábbi cikkünkben írtunk, a korábban közzétett rendelettervezethez csatolt hatásvizsgálati lap szerint a fegyverpénz fizetése nem lesz olcsó mulatság, ugyanis az összköltség várhatóan több mint 432 milliárd forint lesz, bár az értelmezést nehezíti, hogy ugyan végig a 2026. évi fegyverpénzről van szó, a hatásvizsgálati lap a költségvetés egyenlegrontó hatásaként megjelölt 432 991 468 295 forintot a következő 4 évre jelzi.

 

