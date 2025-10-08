Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány

Összeültek a szerdai kormányülésre a kormánytagok.

A miniszterelnök Facebook-oldalán röviden így kommentálta az eseményeket: „hosszú kormányülésre készülünk.”

A kormánynak biztosan akad miről beszélnie, az Orbán Viktor által hétvégén bejelentett, cégeknek adandó 3 százalékos kedvezményes hitel, gazdasági adatok, külpolitikai események, az orosz energiahordozók kérdése például a napirenden szerepelhet. A szerdai kormányülés szokásos velejárója a csütörtöki Kormányinfó, amennyiben ezt ezúttal is megtartják, természetesen percről percre közvetítéssel készülünk olvasóinknak.

Több száz moldovai állampolgárt utasított ki Magyarország

Öt év alatt 49 ezer menedékkérelmet nyújtottak be az Országos Idegenrendészeti Főigazgatósághoz, ebből 8 ezret tavaly. Külföldre kinevezett vízumtanácsadók kezdték el munkájukat – többek között ez derül ki a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatból. 

Magyar Péter: Orbánék pánikolnak – Orbán Viktor: A Tisza egy brüsszeli projekt

Magyar Péter: Orbánék pánikolnak – Orbán Viktor: A Tisza egy brüsszeli projekt

Dübörög a kampány.

A tehetségkutatók vezetik a nézettségi számokat

Mindenki csak bottal ütheti az X-Faktor és a Sztárban sztár nyomát?

A szuperprodukciók kiemelkedtek a nézettségi mezőnyből.

A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

A Balatonnál is pénzt kérnek a betelepülőktől

Védenék a Széchenyi-család hagyományait. 

A fideszes polgármester szerint megvan az MNB-s pénz

A fideszes polgármester szerint megvan az MNB-s pénz

Saját miniszterének is ellentmondott a kecskeméti polgármester az MNB-alapítványokkal és az egyetemmel kapcsolatban?

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Szijjártó Péter már biztos benne, hogy Ukrajna próbálja befolyásolni a magyar választásokat

Már nincsenek kétségei a miniszternek.

Orbán Viktor legkeményebb kritikusa áll ki legnagyobb ellenfele mellett

Orbán Viktor legkeményebb kritikusa áll ki a legnagyobb ellenfele mellett

Nem fogják kiadni Magyar Péter mentelmi jogát Daniel Freund szerint.

Nagyon felhúzták magukat Orbán Viktorék Zelenszkij megszólalásán

Nagyon felhúzták magukat Orbán Viktorék Zelenszkij megszólalásán

Kicsapta a biztosítékot az ukrán elnök azzal, amit az uniós csatlakozásról mondott.

Toroczkai László a parlamentben szólal fel

A Mi Hazánk mindenképp megtámadja majd az áprilisi választások eredményét

Toroczkai László pártelnök ezt hétfőn napirend előtt jelentette be a parlamentben.

A szociális dolgozók dobálós tüntetéssel tiltakoztak a Karmelita előtt

A szociális dolgozók dobálós tüntetéssel tiltakoztak a Karmelita előtt

Lyukas cipőket dobtak a miniszterelnök irodájának otthont adó épület elé, ezzel kifejezve, hogy a szociális ágazatban dolgozók nem tudnak megélni a fizetésükből.

