Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány

A kormánynak biztosan akad miről beszélnie, az Orbán Viktor által hétvégén bejelentett, cégeknek adandó 3 százalékos kedvezményes hitel, gazdasági adatok, külpolitikai események, az orosz energiahordozók kérdése például a napirenden szerepelhet. A szerdai kormányülés szokásos velejárója a csütörtöki Kormányinfó, amennyiben ezt ezúttal is megtartják, természetesen percről percre közvetítéssel készülünk olvasóinknak.

