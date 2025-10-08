Orbán Viktor elárulta: megint készül valamire a kormány

A miniszterelnök Facebook-oldalán röviden így kommentálta az eseményeket: „hosszú kormányülésre készülünk.”
A kormánynak biztosan akad miről beszélnie, az Orbán Viktor által hétvégén bejelentett, cégeknek adandó 3 százalékos kedvezményes hitel, gazdasági adatok, külpolitikai események, az orosz energiahordozók kérdése például a napirenden szerepelhet. A szerdai kormányülés szokásos velejárója a csütörtöki Kormányinfó, amennyiben ezt ezúttal is megtartják, természetesen percről percre közvetítéssel készülünk olvasóinknak.