Orbán Viktor elárulta, miért nyúltak hozzá az olajtartalékhoz

A készleteket újra töltik.

Azért kellett hozzányúlni a stratégiai olajtartalékhoz, mert Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket – mondta Orbán Viktor az Indexnek adott, élőben közvetített interjújában csütörtökön. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy folyamatosan töltik fel a készleteket.

Orbán Viktor azt mondta: a védett árat mindenképpen meg akarják tartani. Hozzátette: a tartalékhoz nemcsak az ár miatt kellett hozzányúlni, hanem mert nem volt elegendő „nafta”.

Most Horvátországból hozunk fel, amennyit tudunk – közölte, megjegyezve, állandó vita tárgya, hogy mennyit bír az a kiegészítő vezeték. Folyamatosan töltik újra a készletet, „tehát egyfelől elhasználjuk stratégiai tartalékot, de másfelől fel is töltjük” – mondta a kormányfő.

Hozzátette: bonyolítja a helyzetet, hogy a Mol finomítójában történt tűzvész miatt a finomító nem tud teljes kapacitáson működni. Ezért először a szlovák készleteket töltötték fel, ott lassan végeznek, és utána jönnek a magyar készletek.

