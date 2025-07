Orbán Viktor elárulta, mikor lesz látható a repülőrajt

Orbán Viktor miniszterelnök interjút adott az Ultrahangnak, amelyet az Index szemlézett. A beszélgetésben többek között az orosz-ukrán háború aktuális híreiről, a tűzszünet késéséről, a Trump által javasolt vámok magyarországi hatásairól, Orbán Viktor Oroszországgal kapcsolatos politikájának változásáról, a balti államok valódi félelméről, a HUXIT dilemmájáról beszélgettek, és arról, hogy milyen világpolitikai változások várhatók a 2030-as évekre.

A Brüsszelben történt „bakiról” elmondta, hogy mostanában küzd a hangszálaival, ezért is akadt meg a hangja. (Aki esetleg nem tudná, milyen „bakiról” is van szó, az alábbi videóban megnézheti.)

A beszélgetésben Donald Trump is szóba került. A kormányfő szerint az Egyesült Államok elnöke az egyetlen, aki képes békét teremteni a világban.

Szerintem valaki hazudik – fogalmazott Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy hogyan kommunikálnak a békéről, azonban mégis eszkalálódik a háború. A kormányfő kiemelte, hogy szerinte a békére kell törekedni és ez Magyarország álláspontja.

Kapcsolódó cikk Trump egyre inkább bepipul Putyinra – fenyegetést küldött Ukrajna pedig fegyvereket kap.

Donald Trump 50 napos ultimátumáról a kormányfő elmondta, hogy ha ez összejön, akkor „baj lesz”.

„Túl sok a spekuláció, egy dolgot tehetünk, azt, hogy visszatérünk erre a 49. napon” – tette hozzá.

Elmaradt a repülőrajt, mert nem lett béke

A miniszterelnök bízik abban, hogy a repülőrajt az év második felére látható lesz. Amikor év elején a gazdasági tervekről beszélt, akkor abban bízott, hogy az év első felében sor kerül a békére. Most azonban nem ez történt és a háború folytatódik.

Kapcsolódó cikk Repülőrajt helyett mélyrepülés vár a magyar gazdaságra az idén – vélik az Ersténél Kezdődnek az elbocsátások, alig lesz növekedés.

A beszélgetésben szóba kerültek az oligarchák és Mészáros Lőrinc is. A miniszterelnök elmondta, hogy három elvárása van a milliárdosokkal szemben: a törvényeket be kell tartani, az adót be kell fizetni és munkát kell adni az embereknek.

Hatvanpusztáról is beszélt Orbán Viktor. Közölte: az ottani ház az édesapjáé, neki van saját háza Budán és Felcsúton is.

Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy van-e esélye nyerni a Fidesznek a jövő évi választásokon, elmondta, hogy inkább az a kérdés, hogy van-e esélye nyerni másnak.