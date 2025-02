Orbán Viktor lehetséges kereskedelmi profitkorlátozásokról beszélt

Hangsúlyozta, hogy az árak további emelkedését mindenképpen meg kell fékezni, mert „ami most van, az egyszerűen elfogadhatatlan”, és a kormány nem engedi, hogy „kifosszák az embereket”.

„Nagy Márton miniszter úr felhatalmazást kapott arra, hogy bizonyos termékeknél hatósági árat vezessen be, és ha ez sem elég, készen állunk a kereskedelmi profitok korlátozására is” – jelentette ki.

