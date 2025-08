Orbán Viktor elmegy annak a rappernek a műsorába, aki 12 éve még a bábuja fejét rugdosta

Orbán Viktor az elmúlt hónapokban meglepően sok interjút adott, és számos olyan médiumban, YouTube-csatornán is feltűnt, ahol korábban nem. Ennek hátterében az állhat, hogy a közvélemény-kutatások többsége szerint a Fidesz hátrányban van a Tisza Párttal szemben.

A 444 emlékeztet , hogy „a nők bántalmazásáról és a drogozásról rappelő” Dopemannal kapcsolatban rengeteg kérdés hangzott el az e heti Kormányinfón. A rappert ugyanis a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár Nagy János meghívta a Digitális Polgári Körbe azzal az indokkal, hogy ő is „antiglobalista és szuverenista álláspontot képvisel, és képes lehet felvenni a kesztyűt az online térben”.

Ezt Orbán Viktor jelentette be Facebook-oldalán péntek délután. „Meghívtak, elmegyek. Hétfőn DopeRano$”, fogalmazott. Egy képet is mellékelt, amelyen Dopemannel közösen látható. Azt írta rá: „Közkívánatra”.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!