Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Bosznia-Hercegovina Orbán Viktor

Orbán Viktor elnöknek kijáró fogadtatásban részesítette Dodikot – aki már nem elnök

mfor.hu

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság (RS) elnökét – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A miniszterelnök stábja elnökként hivatkozik Milorad Dodikra, de igazából már nem az. Bár sokáig nem volt hajlandó elismerni, hogy a boszniai bíróság jogerős ítélete megfosztotta őt mandátumától, végül hivatalosan is lemondott elnöki jogköreiről.

Ezzel eldőlt, hogy az elnöki jogkörök Davor Pranjić alelnökhöz kerülnek, aki pénteken alá is írta az erre vonatkozó törvénymódosítást kihirdető rendeletet, amit közzé is tettek az ország hivatalos közlönyében. Hogy Dodik pontosan hogyan mondott le, nem egyértelmű, de ahhoz, hogy Pranjić aláírhassa a rendeletet, neki kell az elnöknek lennie. 

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Milorad Dodikot, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elnökét és Zeljka Cvijanovicot, a bosznia-hercegovinai államelnökség szerb tagját a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 22-én
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Milorad Dodikot, a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elnökét és Zeljka Cvijanovicot, a bosznia-hercegovinai államelnökség szerb tagját a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 22-én
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A boszniai bíróság még augusztusban elutasította Dodik fellebbezését, így véglegessé vált, hogy elveszítette elnöki tisztségét. A választási bizottság korábban egyhangúlag döntött a megbízatás visszavonásáról, de a határozat csak a fellebbezés elutasításával emelkedett jogerőre. A politikust augusztus 1-jén jogerősen egyéves börtönbüntetésre ítélték, valamint hat évre eltiltották a közhivatal viselésétől.

Az Orbán Viktor miniszterelnökkel jó barátságot ápoló Dodik, aki augusztus 1-jén a Karmelitában járt, majd szeptemberben Szijjártó Péter külügyminiszter fogadta, korábban többször kijelentette, hogy nem ismeri el Bosznia-Hercegovina bíróságát, amelyet szerinte alkotmányellenesen működtetnek, és ítéleteit sem hajlandó elfogadni. Hasonlóképpen vitatta a szövetségi választási bizottság (CIK) döntését is, amely megvonta tőle elnöki mandátumát.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Feléledhet a Visegrádi Négyek csúcstalálkozója?

Elnöki szintű V4-es találkozót rendezhetnek november végén vagy december elején Visegrádon. 

Kiderült Magyar Péterék október 23-i tüntetésének útvonala

A Tisza Párt elnöke elárulta, honnan hová tarthat az október 23-i tüntetése.

Semjén Zsolt a vádakra: „Ez egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérlet”

A hatalmas vita után még Orbán Viktor is felszólalt Semjén Zsolt mellett. 

Mi történik? Ezer magyar tartalékos vonul be

Hétfőn több mint ezer tartalékos vonul be a területvédelmi ezredekhez, kapcsolódva egy nemzetközi hadgyakorlathoz – jelentette be a honvédség.

Orbán VIktor: Brüsszelre az vár, mint a Római Birodalomra

Orbán Viktor megtartotta a nagyjából félórásra nyúlt parlamenti évadnyitó beszédét. 

Szavazzon! Magyar Péter gyűlése, vagy Orbán Viktor békemenete?

Szavazzon! Magyar Péter gyűlése, vagy Orbán Viktor békemenete?

Két rendezvényt is beígértek október 23-ra. 

Ügyvédkör: törvénysértő, hogy Lánczi Tamás DPK-alapító

Orbán Viktorhoz fordultak az ügyvédek a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke miatt.

Mészáros Lőrincnek már kormányablaka is van

Mészáros Lőrinc autókereskedésében nyílt meg. 

Magyar Péter felveszi a kesztyűt, tömeget vinne az október 23-ai békemenet ellen

Magyar Péter felveszi a kesztyűt, tömeget vinne az október 23-ai békemenet ellen

A Tisza Párt eddigi legnagyobb rendezvényét ígéri.

Mától nincs több politikai hirdetés a Google felületein

Mától nincs több politikai hirdetés a Google felületein

Eltűnnek a Youtube-ról a politikai hirdetések – írja a Telex.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168