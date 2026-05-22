Orbán Viktor eltűnt az M1 híradójából

Jelentősen megváltozott a közmédia működése azóta, hogy a Tisza Párt megnyerte a választást – derült ki a Republikon Intézet felméréséből. „A híradó objektivitása továbbra is hagy kivetnivalókat maga után, azonban az egy évvel korábbi időszakhoz képest a műsor jóval kiegyensúlyozottabb” – írják. A Republikon a közmédia tavaly májusi működését hasonlította össze az idei, május 14-20. között vetített műsorokkal.

Politikusok a képernyőn összesen több mint 1 órát és 6 percet töltöttek 2025-ben, míg 2026-ban csak 51 perc 11 másodpercet. Az idő közel háromnegyedét, 46,5 percet fideszes politikusok szereplése tette ki tavaly, idén viszont alig több mint 9 percet voltak a képernyőn, szemben a tavaly még ellenzékben lévő politikusok 41 percével. Ez 4,5-szeres különbség.

A semleges reprezentáció aránya kilőtt a Tisza esetében 2026-ra, és a korábbi 14 perccel ellentétben mindössze 16 másodpercig tűnnek fel negatív színben az új kormánypártok politikusai. Pozitív Tisza-ábrázolást is láthattunk, amikor Magyar Péter jó hangulatú lengyel útjáról számoltak be egy lendületes montázs keretében.

Szakszervezetek és független források a köztévén

Tavaly politikai témában 17 megszólaltatott szakértő volt, akik egy újságíró kivételével egyértelműen a Fideszhez kötődtek. Idén az összesen 22 nyilatkozó között már kisebbségben vannak a politikai híradóban a fideszes szakértők (6 fő), és több független szakértő (16 fő) nyilatkozott politikai témákban. Igaz, ezek nagyobb részt szakmai szervezetek (pl. színház-szakszervezetek vagy a közlekedéssel foglalkozó VEKE) képviselői voltak, akik az új kormány felé

fogalmaztak meg véleményeket vagy követeléseket.

Feltűnő, hogy miközben a tisztán külpolitikai hírek aránya hasonló volt a két időszakban, a belpolitikai hírek között idén sokkal nagyobb arányban szerepelnek olyanok, amelyeknek nincs külpolitikai vetülete, azaz összességében a külpolitikát legalább érintő hírblokkok jelentősen rövidültek.

A tavaly ilyenkor hivatkozott 36 hír forrása is erősen torz volt: 22 hír fideszes médiumból származott, 3 független forrásból, 11 pedig a külföldi sajtóból. Az idei 16 forrás már színesebb: a 3 MTI-hír és a 2 fideszes médium mellett 7 független és 4 külföldi forrást azonosított a Republikon.

Orbán Viktor neve tavaly a vizsgált héten 33 alkalommal hangzott el, a kvalitatív vizsgálat alapján szinte kizárólag pozitív színben. Ehhez képest Magyar Péter ugyanekkor 87 említéssel jelent meg kizárólag negatív színben. 2026-

ra azonban jelentősen megváltozott ez.

Darabszámra Orbán 4 és Magyar 182 említése óriási különbséget mutat.

Orbán nem csak a nyilvánosságból, de a híradóból is teljesen eltűnt. A híradó egész héten annyit foglalkozott a volt miniszterelnökkel, hogy a Magyar Nemzetnek adott interjúját (kritika nélkül) szemlézte. Magyar 2026-ban teljesen semlegesen tűnt fel.