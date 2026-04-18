Orbán Viktor erről döntött egy tollvonással, amíg ön aludt

Garantálta az intézkedések folytonosságát.

A péntek este megjelent Magyar Közlönyből derült ki, hogy egy, a távozó miniszterelnök által jegyzett kormányrendelet több gazdasági intézkedésnél törli a hatályvesztés dátumát, így azok határozatlan ideig érvényben maradnak. A hivatalos indoklás szerint a cél „a megtett intézkedések fenntartása”.

A HVG cikkében emlékeztetett, a döntés értelmében időkorlát nélkül marad a fogyasztói hitelek kamatstopja, amelyet legutóbb 2026. június 30-ig hosszabbítottak meg, de határozatlan ideig marad érvényben az élelmiszerek árrésstopja, amely eredetileg május 31-én futott volna ki. A szabályozás kiterjed az ezt kiegészítő drogériai árrésstopra is.

A portál végül kiemelte, rendelet alapján nem veszti hatályát az üzemanyagok jövedéki adóját csökkentő szabályozás sem. Ez annyiban tér el a többi intézkedéstől, hogy ebben az esetben az állam mond le bevételről, nem pedig a piaci szereplők jövedelmét korlátozza.

