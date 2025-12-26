5p
Közélet A hét margójára Forint GDP Infláció Magyar Nemzeti Bank (MNB) Orbán Viktor

Orbán Viktor és a hosszabbítás utolsó perce

Csabai Károly
Csabai Károly
pénzügyi szakközgazdász, főszerkesztő

Főszerkesztői jegyzet a 2025-ös évről, amely a rendszerváltás óta az egyik, ha nem a legeseménytelibb esztendőnek bizonyult. S alighanem már csak a választások miatt sem fogunk unatkozni jövőre. Ezek jutottak eszembe az év eseményeiről.

Ha viccnek szánta Orbán Viktor, hogy számára a 96. perc volt a 2025-ös év legkellemetlenebb meglepetése, az okozott hiányérzetet és váltott ki belőle önkritikát, akkor azt kell mondanom, hogy ez rossz vicc. (Aki nem lenne képben: a magyar-ír vb-selejtezőn válogatottunk a rendes játékidő utáni hosszabbítás utolsó minutumában kapott góllal esett el attól a lehetőségtől, hogy 2026-ban a földkerekség legnagyobb futballrendezvényén szerepelhessen.)

A nemzeti focikudarc felemlegetése helyett logikusabb lett volna, ha azt mondja a miniszterelnök, hogy nem jött be az az egy évvel ezelőtti jövendölése, miszerint a 2023-as és a 2024-es év stagnálása után az idén repülőrajtot vesz a magyar gazdaság. Hiszen ez nemhogy elmaradt, de a későbbiekben sem igazán sikerült elemelkedni a földről, a GDP jó ha, fél százalékkal bővülhet – ahogy azt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a december közepén frissített Inflációs jelentésében előrejelezte. Ez jobb lenne a 2023-as 0,8 százalékos visszaesésnél, de rosszabb a tavalyi 0,6 százalékos növekedésnél.

Ennek ellenére a kormányfő elégedett. Mint a Facebook-oldalára kedd reggel feltöltött posztjában írta, „itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul”. Ezek: az otthonteremtés (a piacinál kedvezményesebb, 3 százalékos kamatozású Otthon Start-hitelek), a családpolitikai intézkedések (a három- és kétgyermekes édesanyák adómentessége, a családi adókedvezmények megduplázása), a 14. havi nyugdíj, a 90 milliárd forint összértékű adó- és bürokráciacsökkentő csomag, valamint a kis- és középvállalkozásoknak is 3 százalékos kamattal biztosított hitelek.

Más kérdés, hogy – amint arra az év során számos cikkünkben rámutattunk – ezeknek a támogatásoknak mi lesz a hosszabb távú hatása. Emlékezhetünk: az első Orbán-kormány idején bevezetett, a piacinál jóval alacsonyabb kamatozású lakáshitelek akkora terhet jelentettek az állami költségvetésnek, hogy a 2002-es kormányváltás után hatalomra került Medgyessy-kabinet lefújta azokat. Amelyet követően harapóztak el a devizahitelek – de ez már egy másik történet.

Most szerencsére jobb a helyzet. De azért, ha viszonylag hosszabb időn át nem csökkennek a piaci kamatok a kedvezményes konstrukciók szintjére, akkor ez érzékelhető (és érzékeny) plusztámogatási terhet jelent az állami büdzsének. Ami – nyerje bárki is a jövő áprilisban esedékes választást – értelemszerűen a 2026 tavaszán felálló új kormánynak okozhat fejtörést, aminek negatív hatását mi, adófizetők is megérezhetjük.

Miközben az Orbán által említett adókedvezmények is akár jelentősebb bevételkiesést okozhatnak. Ami akkor nem lenne gond, ha a gazdaság három évnyi toporgás után jövőre végre elkezdene növekedni, az ugyanis az állami költségvetés adóbevételeit is gyarapítaná.

Ám e tekintetben is lelohaszthatja az optimizmusunkat az MNB: az Inflációs jelentésében a következő két évre vonatkozó GDP-előrejelzését is lerontotta. Ráadásul a jövő évit masszívan, 2,8-ról 2,4 százalékra – bár az utóbbi három év keservei után alighanem még ezzel is mindenki kiegyezne.

Ehhez azonban bizonyosan kell egy ennél sokkal fontosabbb „kiegyezés”, vagyis az orosz-ukrán háború befejeződése. Más kérdés, hogy ez mennyivel dobhatja meg a gazdasági növekedést – elég csak arra gondolni, hogy az Ukrajnához való nem éppen pozitív kormányzati hozzállás miatt félő, hogy nem a magyar cégek dúskálnak majd az esetleges újjáépítési megbízásokban.

Az mindenképpen jó hír, hogy az infláció elkezdett lefelé araszolni, bár még így is a 2024-es 3,7 százaléknál magasabb lesz, az MNB frissített várakozásai szerint 4,4 százalék. Ez alacsonyabb a három hónappal korábbinál, amely láttán a mindig óvatos Varga Mihály már megengedett egy olyan megjegyzést, miszerint esetleg jövőre már elkezdhet csökkenni az alapkamat.

Hogy ennek valóban itt van már az ideje, azt a piaci reakciók szemvillantás alatt kétségessé tették. A forint – amely az év pozitívuma címet simán elvitte azzal, hogy például az euróval szemben a 400 feletti szintekről az év vége felé a 380-ast közelítette – Varga monetáris enyhítést kilátásba helyező szavaira gyengülni kezdett. Amire Nagy Márton karácsony előtti, kamatcsökkentést sürgető kijelentései csak rátettek egy lapáttal. Ezek egyértelmű jelei annak, hogy meglehet, egy alacsonyabb kamat kevésbé lenne vonzó a külföldi befektetőknek – márpedig alapvetően az ő vételeik tartják ilyen erősen a hazai fizetőeszközt.

Lesz tehát dolga a jövő tavasszal felálló kormánynak. Amely a független közvélemény-kutatások mostani állása szerint a Tisza Párt képviselőiből állhat.

Kérdés, lesz-e itt is olyan fordulat az utolsó percben, mint az Orbán által felemlegetett magyar-ír vb-selejtezőn, amelyen egészen a meccs végéig a mieink tűntek biztos győztesnek.

A rovat korábbi cikkeit itt olvashatják.

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Heteken belül tárgyalhatnak a városokra kivetett kormányzati sarcról

Heteken belül tárgyalhatnak a városokra kivetett kormányzati sarcról

Januárban indul a tárgyalás a szolidaritási hozzájárulás mértékéről.

Hamis az a tanulmány, amire hivatkozva a Tisza macska- és kutyaadós terveivel riogatnak?

Hamis az a tanulmány, amire hivatkozva a Tisza macska- és kutyaadós terveivel riogatnak?

Megcáfolta az érintett egyetem.

Lázár János nagyot ment 2025-ben: vécéfelújítástól a szlovákozásig jutott

Összeszedtük Lázár János építési és közlekedési miniszter idei legnagyobb visszhangot kapott mondásait. Nem volt egyszerű.

Budaörs a Törökugratóról

A szolidaritási adó különösen fáj Budaörsnek

A Magyar Közlöny legutóbbi számában kormányrendelet és miniszteri rendelet jelent meg a jövő évi önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról.

Még soha nem volt Orbán hatalma ekkora veszélyben – írja a német lap

Még soha nem volt Orbán hatalma ekkora veszélyben – írja a német lap

Az, hogy Orbán mostanában olyan élesen kritizálja mind Brüsszelt, mind Kijevet, azt fedi el, hogy otthon példátlan nyomásnak van kitéve – írja a Die Welt.

Kiderült, kik voltak a legtöbbet beszélő képviselők 2025-ben

Kiderült, kik voltak a legtöbbet beszélő képviselők 2025-ben

A parlament 2025-ben február 24-én kezdte a munkát és december 18-án a hajnali órákban fejezte be. Nem meglepő módon idén is két fideszes államtitkár, miniszterhelyettes kapott szót a legtöbbször, hiszen nekik kérdésekre, interpellációkra is válaszolniuk kell. Megnéztük, a „mezei” országgyűlési képviselők közül kik voltak a legaktívabbak, hogyan dolgoztak a frakcióvezetők, és kik maradtak némák az év során. Íme, a 2025-ös év felszólalási statisztikái!

Az ÁSZ 13 állami alapítvány és egyesület pénzügyeit ellenőrizte

Az ÁSZ 13 állami alapítvány és egyesület pénzügyeit ellenőrizte

Nem szerepelt közöttük a Mathias Corvinus Collegiumot üzemeltető Tihanyi Alapítvány, az Áder János felügyelte Kék Bolygó Alapítvány, de az eredetileg a kínai Fudan Egyetem építésére létrehozott alapítvány sem.

Nem lesz kellemes karácsonya Karácsony Gergelynek

Nem lesz kellemes karácsonya Karácsony Gergelynek

Egy friss kormányrendelet 98 milliárd forintot von el Budapesttől.

Orbán Viktor szerint ez az utolsó békeév Európában

Orbán Viktor szerint ez az utolsó békeév Európában

A kormányfő a Magyar Nemzetnek adott ünnepi interjút.

A régiségkeresős műsor továbbra is óriási kedvenc

Verhetetlen a Kincsvadászok? Újabb jó hírt kapott a TV2

Így alakultak az 51. hét nézettségi adatai.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168