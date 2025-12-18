Orbán Viktor és társai kezdhetnek csomagolni egy friss kutatás szerint

2p
Republikon: 12 százalékpont a Tisza előnye.

Az év végére tovább erősödött a két nagy párt, a Tisza és a Fidesz dominanciája – derül ki a Republikon Intézet legfrissebb, decemberi felméréséből, amit december 10-15 között végeztek 1.000 fő telefonos megkérdezésével. „Fontos megjegyezni, hogy az adatfelvétel ideje éppen egybe esett a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrány eszkalálódásával, így annak hatása jelen kutatásban csak korlátozottan jelenhet meg” – hívta fel a figyelmet a közvélemény-kutató intézet.

A teljes népesség 33 százaléka a Tiszát támogatja, a Fideszt 27 százalék, mindkét párt 3-3 százalékpontot erősödött ebben a szegmesben. A Mi Hazánk 6-ról 4 százalékra gyengült, a Kutyapárt pedig 5 százalékról 4-re esett vissza, a DK maradt 3 százalékon.

A pártot választani tudók körében a Tisza 3 százalékot, a Fidesz 2-t erősödött, így 46-37 az állás az ellenzéki párt javára. A biztos pártválasztóknál 48 százalékon áll a Tisza, a kormánypártok 36 százalékon állnak, vagyis jelentős, 12 százalékos különbséget mér a Republikon közöttük.

„A választásokhoz közeledve egyre inkább igaz lesz, hogy minden olyan hónapot, ahol a Fidesz-KDNP nem tud faragni a Tiszával szembeni hátrányából, Magyar Péter sikeres hónapként könyvelhet el” – kommentálta a közvélemény-kutató intézet.

