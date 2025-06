„Orbán Viktor Európa Pride királya lett” – Magyar Péter is megszólalt

„Orbán Viktor tegnap Európa Pride királya lett, hiszen rajta kívül még senkinek sem sikerült gyűlöletkeltéssel és uszítással ekkora tömeget mozgatni egy saját maga ellen is szóló demonstrációra. Titkon talán büszke is erre. A rendezvény mottója akár ez is lehetett volna: A király meztelen”, írta Magyar Péter a szombati, óriási tömegeket megmozgató Budapest Pride-dal kapcsolatban Facebook oldalán.

Szerinte Orbán Viktor „végképp elvesztette miniszterelnök jellegét”, hiszen „kormányozni már képtelen, uszításban és gyűlöletkeltésben viszont verhetetlen és a politikájával képes volt összehozni Európa egyik legnagyobb szabadságjogi rendezvényét.”

Békemenetet már buszoztatással sem képes szervezni, viszont a Pride népszerűsítésében nála ma nincs nagyobb tehetség Európában, fogalmazott.

Magyar Péter szerint az is nyilvánvalóvá vált, hogy a rendőrség nem hajlandó követni a miniszterelnököt az illegalitásba. Nem voltak kevesen

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Mint írta, Orbán Viktor a februári évértékelőjén a legnagyobb tapsot és éljenzést a Pride tervezett betiltása hozta, amit a kormány komolyan gondolt. Most azonban „mindenki számára egyértelművé vált, hogy a megfáradt, rettegő miniszterelnök már nem csak a magyar társadalomban, de a sajátjai között és a hatalmi gépezetben is elvesztítette a támogatottságát”.

Magyar Péter szerint a miniszterelnök a pártjában és az államapparátusban is meggyengült, „nem hajtják végre a vàllalhatatlan utasításait, bizonyos esetekben szembe is mennek vele. Ezzel beköszöntött a Gyurcsány-korszak utolsó felvonása, a teljes szétesés időszaka.”

