Orbán Viktor évértékelője – kövesse velünk percről percre!

Kapcsolódó cikk Csak nem a kata rehabilitációját jelenti be Orbán Viktor szombaton? A kormányfő szombati évértékelőjéhez elegendő muníciót adhatott fő politikai vetélytársa, Magyar Péter egy héttel korábbi alapos programbeszéde.

Orbán Viktor évértékelő beszédeiben jellemzően visszatekint az elmúlt év eseményeire, és ismerteti a jövő, szerinte fontos feladatait. Várhatóan szó esik majd a fajsúlyos külpolitikai kérdésekről: Donald Trump második elnöki ciklusáról, az orosz-ukrán háborúról és az Európai Unió helyzetéről. Az elefánt a szoba közepén a gazdaság: bár elvileg elindult a 21 pontos gazdasági akcióterv – benne a munkáshitellel és a Demján Sándor Programmal – a számok egyelőre nem igazolják ennek létjogosultságát. Korábban arról írtunk, hogy a beszédben megjelenhetnek a Magyar Péter által bemutatott egyes programpontok, illetve a kata át/visszaalakítása is:

