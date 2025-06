Orbán Viktor: Ez nem az az Európai Unió, amihez csatlakoztunk!

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Közben a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója csütörtökön a közösségi oldalára feltöltött videójában közölte: közeleg az igazság órája Ruszin-Szendi Romulusz számára. Kifejtette: a Tisza politikusa egy ukránpárti, háborúpárti álláspontot képviselt. Menczer Tamás azt mondta: a Honvédelmi Minisztérium világossá tette, és a tárca képviselői elmondták, hogy a parlament illetékes bizottságának be fogják mutatni azokat a NATO-felvételeket, amelyekből kiderül, hogy Ruszin-Szendi Romulusz mit is mondott, mondta-e vagy nem mondta azt, hogy dicsőség Ukrajnának, Ukrajnát képviselte-e vagy Magyarországot.

Kiemelte: ez nem az az Európai Unió, amihez csatlakoztunk. Az uniót eddig a sikerei legitimálták, amelyek identitást is adtak neki. Ez arra épült, hogy az EU a 20. század véres első fele után békét és jólétet tud teremteni a kontinensen. Csakhogy mára mindez odalett – mutatott rá Orbán Viktor.

Orbán Viktor hangsúlyozta: ez a háborús politika csak rosszat tartogat a számunkra, és veszélybe sodorja a jövőnket. Miatta drágult az energia és ezzel szinte minden, amire szükségünk van a mindennapi életben, és ezért szenved ma az európai gazdaság. A háborús politika óriási terheket ró egész Európára, így a Kárpát-medence országaira is. A háborús politika elszívja a forrásokat a fejlesztések és a beruházások elől, amelyekre az összmagyarság gazdasági életét és együttműködését lehetne építeni – figyelmeztetett a kormányfő.

