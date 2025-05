Orbán Viktor: Ezt a háborút elvesztettük

Bírálta a központosító brüsszeli törekvéseket is, amelyek szerinte háttérbe szorítják a nemzeti parlamenteket. Úgy fogalmazott: „senki által meg nem választott bürokraták” leckéztetik a választott vezetőket. Aki ellenáll, azt uniós forrásmegvonással zsarolják, vagy kormánybuktatásra törekednek, „vannak itt mások is”, magyarázta.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!