Orbán Viktor felajánlotta a lemondását

Véget ért a Fidesz kedd délelőtti választmányi ülése a Telex tudósítása szerint. A megbeszélésről távozó Deutsch Tamás a Telexnek azt mondta, mindent megbeszéltek, „nagyon izgalmas beszélgetés volt”, a június 13-i kongresszuson folytatják. Minden döntést ott fognak meghozni, addig helyi szinten beszélnek.

Deutsch szerint Orbán Viktor bent azt mondta, ha megvan a bizalom, vállalja a Fidesz elnökségét, ez a kongresszuson derül ki. A politikus hozzátette, készített a Fidesz egy gyorsértékelést, amit írásban fognak elküldeni a sajtónak.

Bánki Erik azt mondta, személyi döntéseket nem hoztak, Orbán Viktor felajánlotta az elnökségi lemondását, amit nem fogadtak el.