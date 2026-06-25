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Orbán Viktor felelősségét is vizsgálja az ügyészség az aranykonvoj-ügyben

mfor.hu

Farkas Örs korábbi államtitkár, és Hajdu János, a TEK egykori vezetőjével szemben pedig megállapítható a megalapozott gyanú. 

Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ (volt) főigazgatója és dr. Demeter Tamás a NAV (volt) bűnügyi és rendészeti elnökhelyettes büntetőjogi felelősségét kell vizsgálni elsősorban az aranykonvoj-ügyben – írja a 444. A birtokukba került ügyészségi dokumentum szerint azonban nem hallgathatják ki őket tanúként. 

Farkas Örs és Hajdu János esetében a jogellenes fogvatartás és hivatali visszaélés megalapozott gyanúja megállapítható, gyanúsítotti kihallgatásuk indokolt.

Az ügyészség annyit reagált, hogy a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről részletes tájékoztatást fognak adni.

Nagy Gábor legfőbb ügyész arról beszélt: jelenleg két szálon folyik a nyomozás: az egyik a pénzmosásgyanú, a másik az eljárás során történt esetleges visszaélések, szabálytalanságok vizsgálata.

Március 5-én a magyar hatóságok feltartóztatták az ukrán Oscsadbank pénzszállító konvoját az M0-ás autóút alacskai pihenőjénél. A két furgon 27 forint értékben szállított készpénzt és aranyat. Az akció során több törvény- és szabálysértés is történhetett. Az ügy diplomáciai botránnyal járt Ukrajna és Magyarország között, különösen az után, hogy Lázár János egykori miniszter arra utalt: akkor adják vissza a szállítmányt, ha újraindul az olajszállítás a Barátság vezetéken.

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