Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal intézkedjen

„Felszólítom Zelenszkij elnök urat, hogy azonnal parancsolja haza az ügynökeit, és tartsa tiszteletben a magyarok akaratát” – mondta csütörtöki Facebook-videójában Orbán Viktor a Telex cikke szerint. A miniszterelnök szerint az ukrán elnök az áprilisi választás közeledtével aktiválta a magyar politikába beépített ügynökeit, a Tisza Pártba „ki-be járnak az ukrán kémek és az ukránok által fizetett informatikusok”.

Azt is mondta, még sosem volt olyan választás Magyarországon, amibe ilyen mélyen beavatkoztak volna külföldi titkosszolgálatok. „A magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak a külföldi beavatkozások elhárításán, és mindent megtesznek, hogy a magyarok külföldi manipulációk nélkül szavazhassanak a jövőjükről.”