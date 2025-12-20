Orbán Viktor: „Ha nincs Fidesz, akkor háború van”

Radics Gigi és Curtis duettje után Lázár János és Orbán Viktor következett a szegedi DPK-gyűlésen. Az építési és közlekedési miniszter külön köszönti azokat a szegedieket, akik az elmúlt harminc évben minden „csesztetés” és megaláztatás ellenére kiálltak a Fidesz mellett. Ennek némileg ellentmondva azzal folytatja, hogy nekik minden település hazai pálya, ez a lényege a Lázárinfónak is, amelynek mottója, hogy bárhol, bárkinek, bármire válaszolnak.

Lázár bevezetője után jöttek a kérdések-válaszok. Az első kérdésre azt válaszolja Lázár, hogy azért érdemes a Fideszre szavazni, mert az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz.

Orbán is válaszolt erre a kérdésre, csak fordítva: ha nincs Fidesz, akkor szerinte háború van, migránsok vannak, nincs egymillió új munkahely, nem születik meg 200 ezer gyerek, nincs biztos idős kor, lakásvásárlási kedvezmény.

Ha nincs Fidesz, nincs party.

Rákay Philip, Szabó Zsófi és Orbán Viktor a szegedi DPK-gyűlésen

Fotó: MTI

Aztán azt mondta Orbán, hogy Áder, Lázár vagy Varga Mihály is kormányozhatna akár. Majd mégis csak saját maga mellett érvelve azt mondja, hogy falusi ember, a legjobb korban van, ráadásul nem is a kormányzásra vállalkozott, hanem arra, hogy megváltoztassa a magyarok sorsát: ahelyett, hogy kicsik és szegények legyenek, legyenek nagyok és gazdagok. „És ezzel még nem végeztem” – jelentette ki Orbán.

Egy másik kérdező a héten lezajlott brüsszeli csúcsról kérdezte a miniszterelnököt. Orbán erről azt mondta: közvetlen háborús veszélyt hárított el. Szerinte az egy hadüzenettel ér fel, hogy az Európai Unió elvenné az befagyasztott orosz vagyont, és az ukránoknak adná azt. (via 24.hu, Telex)