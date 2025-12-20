Orbán Viktor: „Ha nincs Fidesz, akkor háború van”

2p
A Szellemirtók zenéjére érkezett meg Orbán Viktor a Pick Aréna színpadára. 

Radics Gigi és Curtis duettje után Lázár János és Orbán Viktor következett a szegedi DPK-gyűlésen. Az építési és közlekedési miniszter külön köszönti azokat a szegedieket, akik az elmúlt harminc évben minden „csesztetés” és megaláztatás ellenére kiálltak a Fidesz mellett. Ennek némileg ellentmondva azzal folytatja, hogy nekik minden település hazai pálya, ez a lényege a Lázárinfónak is, amelynek mottója, hogy bárhol, bárkinek, bármire válaszolnak.

Lázár bevezetője után jöttek a kérdések-válaszok. Az első kérdésre azt válaszolja Lázár, hogy azért érdemes a Fideszre szavazni, mert az elmúlt 15 évben több volt a jó, mint a rossz.

Orbán is válaszolt erre a kérdésre, csak fordítva: ha nincs Fidesz, akkor szerinte háború van, migránsok vannak, nincs egymillió új munkahely, nem születik meg 200 ezer gyerek, nincs biztos idős kor, lakásvásárlási kedvezmény.

Rákay Philip, Szabó Zsófi és Orbán Viktor a szegedi DPK-gyűlésen
Fotó: MTI

Aztán azt mondta Orbán, hogy Áder, Lázár vagy Varga Mihály is kormányozhatna akár. Majd mégis csak saját maga mellett érvelve azt mondja, hogy falusi ember, a legjobb korban van, ráadásul nem is a kormányzásra vállalkozott, hanem arra, hogy megváltoztassa a magyarok sorsát: ahelyett, hogy kicsik és szegények legyenek, legyenek nagyok és gazdagok. „És ezzel még nem végeztem” – jelentette ki Orbán.

Egy másik kérdező a héten lezajlott brüsszeli csúcsról kérdezte a miniszterelnököt. Orbán erről azt mondta: közvetlen háborús veszélyt hárított el. Szerinte az egy hadüzenettel ér fel, hogy az Európai Unió elvenné az befagyasztott orosz vagyont, és az ukránoknak adná azt. (via 24.hu, Telex)

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban.

EU-csúcs: ezúttal jó lóra tett Orbán Viktor, de jelentős elszigeteltsége megmaradt

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásának ötlete politikailag és jogilag is explozív volt, így a terv bukása ebből a szempontból megnyugtató. Ukrajna enélkül is forráshoz fog jutni. Orbán Viktor ezúttal a jó lóra tett, de ettől elszigeteltsége, amelyet maximum egy-két kormányfő enyhít, megmaradt, szörnyű Ukrajna-politikája pedig leheletnyivel sem lett jobb. Jegyzet.

