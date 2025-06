Orbán Viktor: „ha szemmel lehetne ölni, egy sortűzzel elintéztek volna engem”

Orbán Viktor szerint ami történt nem büszkeség, hanem balítélet. Emlékeztetett, 2022-ben a parlamenti választásokkal egyidőben a Pride-kérdésében is kérdezték a magyarokat, az akkori népszavazáson az ellenzők voltak többségben szerinte.

A NATO-csúcsot úgy értékelte a miniszterelnök, hogy „új seriff van a városban”, aki elutasítja a NATO részvételét az orosz-ukrán háborúban, és elutasítja Ukrajna NATO-tagságát – mondta Orbán Viktor. Szavai szerint a NATO-ban „győztek”, a többség úgy gondolja, hogy a NATO nyílt konfliktusa Oroszországgal a harmadik világháborúhoz vezethet – és Magyarország is ebbe a csoportba tartozik.

