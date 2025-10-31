Orbán Viktor hatalmas delegációval utazik Washingtonba

2p

Főleg az orosz olajról fognak tárgyalni.

Orbán Viktor a következő hétvégén Washingtonban találkozik Donald Trumppal, a miniszterelnök erről a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt pénteken. A 24.hu szerint elmondta, hogy a találkozó, és a magyar delegáció megjelenésének egyik fontos eleme a béke, de nemcsak emiatt megy a magyar delegáció, hiszen a felek hosszú ideje tárgyalnak gazdasági ügyekben, „ha ott nem rontjuk el”, akkor egy amerikai-magyar gazdasági együttműködést is tető alá lehet hozni.

A riporter felvetette, hogy a magyar-amerikai viszonyra némileg árnyékot vet az energetika kérdése, miszerint Washington sürgeti Magyarországot is, hogy leválljon az orosz energiahordozókról. Orbán leszögezte, hogy a kétoldali kapcsolatok a legfontosabbak, majd megismételte a kormány régóta hangoztatott érvét, hogy Magyarországnak nincs tengere, egy bezárt ország, ezért ki vagyunk szolgáltatva a jelenlegi szolgáltatási útvonalaknak, amelyek történetesen Oroszországból jönnek.

Orbán Viktor nagy delegációval utazik a november 7-i találkozójára Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonba, ahol a tervek szerint teljes áttekintése, „ráncfelvarrása” történik majd az amerikai-magyar kapcsolatoknak.

Bejelentette egészségügyi miniszterjelöltjét a Tisza Párt

Bejelentette egészségügyi miniszterjelöltjét a Tisza Párt

Hegedűs Zsolt az Egyesült Királyságban és Magyarországon is dolgozik ortopéd főorvosként, és segített a Tisza egészségügyi programjának kialakításában is.

Sztájkkal fenyegetnek a budapesti közszolgálati dolgozók

Sztájkkal fenyegetnek a budapesti közszolgálati dolgozók

Karácsony Gergely főpolgármester elmondta: a kormány elvett a fővárostól 6,2 milliárd forintot, ezért a szolgáltotások a megszokott szinten nem működtethető. 

A megoldás pár

Magyar Péter: folytatjuk – a Sziget Fesztivált

Igenis lehetett olyan megoldást találni, hogy a főváros a közpénzek gondos gazdájaként járjon el és a Sziget Fesztivál továbbra is az egyik legsikeresebb magyar kulturális és zenei rendezvény legyen – írja Facebook bejegyzésében a Tisza Párt vezére.

A Kereskedelmi Szövetség nagyon meglepődött

A Kereskedelmi Szövetség nagyon meglepődött

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt kiterjesztette azt új termékekre is.

Republicon: októberben Magyar Péterék vannak nyeregben

Republikon: októberben Magyar Péterék vannak nyeregben

Októberben 6 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30 százalék szavazna Magyar Péter pártjára. A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így az előnye a kormánypártokkal szemben immár 8 százalékpont, az állás 43-35.

Vitézy Dávid élne az egy százalékkal

Vitézy Dávid élne az egy százalékkal

Ha a Sziget végül nem valósul meg, Budapest kulturálisan és gazdaságilag is szegényebb lesz. A mai közgyűlési döntésekkel ehhez a kimenethez drámaian közelebb kerültünk. Ezzel együtt nem temetném még a Szigetet: jövő nyárra a közterület-használati szerződés még él, a remény nem veszett el teljesen, hogy még valamilyen megoldást keressünk – írja Facebook bejegyzésében A Podmaniczky mozgalom vezetője.

Ennek lőttek! – Budapest korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást

Ennek lőttek! – Budapest korlátozza a szilveszteri tűzijátékozást

A Fővárosi Közgyűlés szerdán rendeletet alkotott a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználásáról korlátozva ezzel a szilveszteri tűzijátékozási lehetőségeket.

Február végéig még biztosan marad az árrésstop – Kormányinfó percről percre

A megszokotthoz képest kifejezetten korán, csütörtök reggel nyolc órára hívta össze a sajtót a szerkesztőségünkbe is megérkező meghívó, azaz a vártnak megfelelően valóban nem maradtunk Kormányinfó nélkül a héten. 

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid együtt nyert a fonódó villamosokért

Karácsony Gergely és Vitézy Dávid együtt nyert a fonódó villamosokért

A budai fonódó villamoshálózat harmadik ütemének, vagyis a Budafoki út-Dombóvári út csomópont és a Savoya Park között a Budafoki út hosszában kiépítendő villamosvonal megvalósulásának szükségességét mondta ki a Fővárosi Közgyűlés szerdán.

Így bukott el a Sziget fesztivál megmentése

Így bukott el a Sziget fesztivál megmentése

A Fővárosi Közgyűlés leszavazta az a javaslatot, hogy a főváros megállapodjon a fesztivál új szervezőivel tíz évre, három évre haladékot biztosítva a területhasználati díj megfizetésére.

