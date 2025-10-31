Orbán Viktor hatalmas delegációval utazik Washingtonba

Orbán Viktor a következő hétvégén Washingtonban találkozik Donald Trumppal, a miniszterelnök erről a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt pénteken. A 24.hu szerint elmondta, hogy a találkozó, és a magyar delegáció megjelenésének egyik fontos eleme a béke, de nemcsak emiatt megy a magyar delegáció, hiszen a felek hosszú ideje tárgyalnak gazdasági ügyekben, „ha ott nem rontjuk el”, akkor egy amerikai-magyar gazdasági együttműködést is tető alá lehet hozni.

A riporter felvetette, hogy a magyar-amerikai viszonyra némileg árnyékot vet az energetika kérdése, miszerint Washington sürgeti Magyarországot is, hogy leválljon az orosz energiahordozókról. Orbán leszögezte, hogy a kétoldali kapcsolatok a legfontosabbak, majd megismételte a kormány régóta hangoztatott érvét, hogy Magyarországnak nincs tengere, egy bezárt ország, ezért ki vagyunk szolgáltatva a jelenlegi szolgáltatási útvonalaknak, amelyek történetesen Oroszországból jönnek.

Orbán Viktor nagy delegációval utazik a november 7-i találkozójára Donald Trump amerikai elnökkel Washingtonba, ahol a tervek szerint teljes áttekintése, „ráncfelvarrása” történik majd az amerikai-magyar kapcsolatoknak.